MDŽ v Berlíně oficiálně. Poprvé v nové éře

Berlíňané si poprvé od pádu minulého režimu oficiálně připomenou Mezinárodní den žen. Svátkem se přitom tento den v německé metropoli, která je zároveň jednou ze 16 spolkových zemí, stal tak trochu náhodou.

»Berlín měl velmi málo oficiálních svátků. Bylo jich jen devět, což bylo v rámci Německa úplně nejméně. Berlínská radnice a zdejší soc. dem. primátor Michael Müller proto vloni řekli, že chtějí pro Berlíňanky a Berlíňany o jeden svátek víc,« vysvětluje berlínská zastupitelka a místopředsedkyně zdejší sociální demokracie Iris Sprangerová. Nějakou dobu pak nebylo jasné, jaký den se svátečním stane.

»V červnu 2018 mi volal jeden novinář a ptal se, jaký svátek bych navrhla já,« líčí 57letá politička. »Během jediné vteřiny přemýšlení – v životě to tak někdy prostě je – jsem spontánně řekla, že 8. březen. V médiích to pak bylo dříve, než jsem to s někým ve straně vůbec stihla probrat,« říká.

Dál už ale téma náhodě neponechala a zorganizovala online petici, kde se pro MDŽ jako svátek vyslovilo téměř 30 000 obyvatel Berlína; zhruba 40 procent z nich mužů. Téma si pak za své vzaly všechny strany zdejší levicové koalice, tedy soc. dem. (SPD), Die Linke. a Zelení, které ho koncem ledna prosadily v berlínském zastupitelstvu.

Narazily přitom podle ČTK na odpor opozičních křesťanských i svobodných demokratů (CDU a FDP) a také krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD). Například CDU v 8. březnu vidí svátek v »čistě socialistické tradici«. Také ostatní opoziční strany by raději než Mezinárodní den žen, který se ve velkém slavil v celém východním bloku, za svátek prosadily jiný den, například 31. říjen, kdy si některé německé země připomínají reformaci. Volbu kritizovali i zástupci nenasytných zaměstnavatelů, podle nichž svátek povede ke snížení berlínského HDP.

Iniciátorka Sprangerová ale v rozhovoru se zahraničními novináři vyjádřila přesvědčení, že nový svátek, který si zatím nepřipomíná žádná z ostatních 15 německých spolkových zemí, je především výrazem toho, co ženy v otázkách rovnoprávnosti za posledních 100 let dokázaly, a také toho, co je ještě potřeba udělat.

Ve městě, kde se uskuteční několik demonstrací, i proto na státní svátek očekává sociální demokratka bojovnou atmosféru. Ta podle ní ale rozhodně nevylučuje, aby 8. března muži ženy obdarovali dárky nebo květinami, jak to bylo zvykem právě i za bývalého režimu. »Je to uznání za práci, kterou dělají ženy každý den,« je přesvědčena pokroková politička.

(rj)