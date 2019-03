Premiér a místopředseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Smer-SD) Peter Pellegrini. FOTO - wikimedia commons

Kampaň na Slovensku se vyostřuje

Kampaň před nadcházejícími prezidentskými volbami na Slovensku se začíná vyostřovat. Premiér a místopředseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Smer-SD) Peter Pellegrini se dostal do křížku s prezidentem Andrejem Kiskou, který kritizoval jednoho z favoritů voleb Maroše Šefčoviče, jehož podporuje právě Směr. Kiska se také postavil na stranu hlavní favoritky na zvolení hlavou státu, právničky Zuzany Čaputové.

Šefčovič v tomto týdnu zaujal kritické stanovisko vůči Čaputové za její výroky ohledně případného udělení milosti Kiskovi, pokud by byl prezident po skončení v úřadu kvůli daňové kauze své rodinné firmy odsouzen. Kiska v reakci uvedl, že Šefčovič šíří fikci o nějaké budoucí prezidentské milosti a že patrně zcela přebírá manýry Směru. Kiska také odmítl, že by v budoucnu žádal o milost a místopředsedovi Evropské komise Šefčovičovi doporučil, aby více myslel na pověst úspěšného kariérního diplomata, pokud v prezidentských volbách neuspěje.

Život bez kauz

»S velkým znepokojením vnímám pana prezidenta Andreje Kisku a výroky, které přicházejí z Prezidentského paláce na adresu jednoho z nejúspěšnějších diplomatů, jakého máme. Šefčovič na rozdíl od pana prezidenta má život bez kauz,« řekl novinářům Pellegrini.

Podle Pellegriniho Šefčovič ve srovnání s Kiskou vždy důstojně reprezentoval Slovensko a hájil jeho zájmy v zahraničí. »Pan prezident ani jen trochu nepomohl k tomu, aby se zmírnilo napětí ve společnosti. Tam kde mohl, vždy přilil olej do ohně, aby rozpoutal vášně,« vyčinil pravicovému hradnímu pánovi Pellegrini. Kiskovi také vytkl, že na rozdíl od Šefčoviče nejednal s předními světovými politiky.

Jde o dosud nejsilnější otevřenou kritiku prezidenta ze strany Pellegriniho, který měl podle ČTK na rozdíl od expremiéra a šéfa Směru Roberta Fica pověst spíše nekonfliktního politika.

Také Šefčovič netajil nelibost nad Kiskovými výroky. »Taková vyjádření, jaká jsem slyšel od pana prezidenta, nejsou hodná jeho úřadu. Pokud bych byl já na místě prezidenta, tak bych si zachoval svou nadstranickost do posledního dne v úřadu,« řekl Šefčovič novinářům.

Čaputová přitom v jedné z dřívějších debat pouze řekla, že by k případné žádosti o milost Kisky přistupovala jako k žádosti kteréhokoli jiného občana. Šefčovič si následně veřejně položil otázku, zda Kiskova podpora Čaputové v prezidentské kampani není součástí dohody o případné milosti Kiskovi, pokud by se Čaputová stala prezidentkou a Kiska by byl odsouzen.

V daňové kauze Kiskovy firmy byl již obviněn jeden z jednatelů společnosti. Kiska v únoru řekl, že po skončení funkčního období v prezidentském úřadu v polovině června bude v případu patrně obviněn i on sám.

(rj)