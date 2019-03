Ilustrační FOTO - Haló noviny

Předlužení patří k nejzávažnějším problémům

Počet nově zahájených exekucí v roce 2018 meziročně klesl o 106 445 na 505 120, snižuje se tak několikátý rok v řadě. Počet ukončených exekucí naopak dlouhodobě roste, loni jich bylo 540 000.

Informovali o tom zástupci Exekutorské komory ČR. Na poklesu počtu nových exekucí se projevují legislativní změny, například změna zákona o spotřebitelském úvěru, změna advokátního tarifu nebo možnost spojování exekucí od roku 2013. Nepopiratelný podíl má podle viceprezidenta komory Jana Mlynarčíka ekonomická konjunktura posledních let.

»Očekáváme, že trend klesajícího počtu nových exekucí i celkového počtu exekucí bude v tomto roce pokračovat. Hlavními faktory jsou vysoká míra zaměstnanosti i nová pravidla pro oddlužení, která začnou být účinná v tomto roce,« uvedl Mlynarčík.

Největší pokles počtu nových exekucí byl ve srovnání s rokem 2017 v Jihomoravském kraji (o 26 procent), v Praze (o 25 %) a v kraji Středočeském (o 21 %). Nejmenší pokles byl zaznamenán v Jihočeském kraji (o devět procent). Ve všech krajích však nastal pokles nových exekucí. Ten zaznamenaly i dva kraje, které jsou nejvíce postiženy - Ústecký a Moravskoslezský. U obou byl pokles o 13 %.

Nejvíce exekucí na 1000 obyvatel bylo v roce 2018 vedeno v Ústí nad Labem (121 exekucí, o rok dříve to bylo 155 exekucí), v Teplicích (106) a Chomutově (105). Nejméně exekucí na počet obyvatel bylo zahajováno v obvodech okresních soudů v Brně, Žďáru nad Sázavou a Praha-východ.

»Přes pokles celkového počtu exekucí stále zůstává množství obyvatel ČR v exekuci problémem. Bez modernizace exekučního prostředí ale nelze očekávat rychlé změny. Exekutorská komora i proto dlouhodobě prosazuje místní příslušnost exekutorů, úpravu rostoucích příslušenství dluhu, racionalizaci doručování, jednodušší zastavování exekuce při bezvýslednosti, zjednodušení srážek ze mzdy a další,« uvedl Mlynarčík.

Podle Mapy exekucí, kterou před dvěma lety vytvořila Otevřená společnost s Ekumenickou akademií, mělo v roce 2017 nějakou exekuci 9,7 % obyvatel České republiky (863 000 lidí). Proti roku 2016 jich přibylo víc než 29 000. Tři a více exekucí mělo 493 000 osob a více než deset exekucí 151 000 lidí. Odborníci na sociální problematiku mluví o rostoucím počtu exekucí jako o pandemii. Předlužení považují za jeden z nejvážnějších společenských a ekonomických problémů ČR. Označují ho za zásadní překážku v zaměstnávání a ve zlepšení situace chudých.

Ministerstvo spravedlnosti nyní připravilo návrh vládního nařízení, které by mělo lidem v exekucích ponechat více peněz. Hranice, nad kterou se dlužníkům sráží z výplaty exekuce bez omezení, by se mohla posunout. Pro člověka bez rodiny by se mohla zvednout z letošních 16 072 na 25 715 korun. Úprava má přispět k omezení práce načerno a přijímání lépe placených míst.

(ici)