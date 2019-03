Ilustrační FOTO - Haló noviny

Evidence nezaměstnaných se dál tenčí

Celkem 241 417 uchazečů o zaměstnání evidoval ke konci února Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 39 482 osob méně. Meziměsíčně klesl počet registrovaných lidí bez práce o 3640, několikanásobně více jich ale bylo vyřazeno z evidence bez umístění.

V průběhu února bylo nově zaevidováno 34 389 osob. Z evidence naopak odešlo 38 029 uchazečů. Do zaměstnání z nich ale ve sledovaném měsíci nastoupilo jen 24 483 osob, dalších 13 546 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění. Je to mnohem více než uvedený meziměsíční pokles počtu evidovaných uchazečů (3640). Ve skutečnosti tedy nezaměstnaných neubývá, jen se jich část přesouvá do »šedé zóny« ekonomiky.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 92 893 uchazečů o zaměstnání (38,5 procenta).

Podíl tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let (ÚP ČR jich uvádí 219 169) k obyvatelstvu stejného klesl na 3,2 % (leden 2019 – 3,3 %, únor 2018 – 3,7 %). Nejvyšší byl tento podíl v okresech Karviná (7,1 %), Znojmo (6,6 %), Bruntál (6,1 %), Most (5,9 %), Jeseník (5,8 %), Hodonín a Ostrava-město (oba 5,4 %) a Ústí nad Labem (5,3 %). Nejnižší pak v okresech Praha-východ (1,2 %), Rychnov nad Kněžnou (1,4 %), Praha-západ (1,6 %), Pelhřimov a Plzeň-jih (oba 1,7 %), Benešov a Ústí nad Orlicí (oba 1,8 %), Jičín, Plzeň-město a Praha (všichni 1,9 %).

Volných pracovních míst evidoval ÚP ČR ke konci února 333 111. Bylo to o 1658 více než v předchozím měsíci a o 93 857 více než v únoru 2018. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (5,2), Jeseník (4,5), Znojmo (4), Ústí nad Labem (3,3), Bruntál (3), Hodonín a Sokolov (oba 2,6), Most (2,5) a Děčín (2,2).

(ici)