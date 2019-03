Různé značky chilského pisca. FOTO - wikimedia commons

Spor o pisco

Vláda Chile navrhla Peru smír v historickém sporu těchto jihoamerických zemí, které se už desítky let přou kvůli právu na označení pálenky.

Alkoholický nápoj zvaný pisco považují Peruánci za svůj vynález ze 16. století, Chile ale týž název používá pro svou pálenku a tvrdí, že stejně dlouho se pisco vyrábí i na jeho území. Chilský ministr zemědělství Antonio Walker během návštěvy v Limě svému peruánskému protějšku Gustavu Mostajovi navrhl, aby země vzájemně uznávaly svou pálenku pisco na zahraničních trzích. »Je to pro nás i pro ně velmi citlivé téma, ale oni i my utrácíme spoustu peněz za právníky v soudních sporech, teď třeba v Indii a Thajsku,« řekl Walker. Podle Europa Press uznává většina zemí za pisco peruánskou pálenku, jiné státy, např. Japonsko, Austrálie či Turecko považují za pisco chilský nápoj pálený z hroznů. Chile je přitom hlavním trhem pro peruánské pisco, Peru tam loni vyvezlo 41 % svého exportu piska. Odpovědi by se chilský ministr mohl dočkat už tento měsíc během návštěvy Mostaja v Chile. Peru ale zřejmě bude v otázce národního nápoje neoblomné. Jeho ministr kultury Roger Valencia uvedl, že tato věc nepřísluší ministrům zemědělství. »Chile musí uznat, že pisco je peruánské,« zdůraznil. Peru svůj nárok na pisco dokládá mj. tím, že se začalo vyrábět už v 16. století v údolí Pisco. Stejně se jmenuje i tamní přístav a provincie, podle oblasti je nápoj i pojmenován.

Z piska se vyrábí řada koktejlů, nejznámějším je pisco sour, v němž se s pálenkou smíchá limetková šťáva, cukr a bílek. Peruánci také slaví den tohoto koktejlu (první sobotu v únoru) a už před 20 lety vláda rozhodla, že čtvrtou neděli v červenci bude Den piska. Chilané nezůstali pozadu, Den piska slaví v květnu a 8. února Den piscoly, což je pisco smíchané s colou a ledem.

(čtk)