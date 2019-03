Ilustrační FOTO - Pixabay

Vlastenecké boty

Návrhářka ze Spojených arabských emirátů (SAE) Šajcha Alíová prosadila svůj projekt - boty, při jejichž výrobě se používá pouštní písek její země. Designérce (24) se podařilo najít kombinaci starého s novým. Její boty z kolekce Kutúb mají masivní průhledné podpatky vyplněné pískem z pouští v SAE. Zákazníkovi se tak připomíná beduínská kultura.

»Jsou docela pohodlné a písek se v podpatku hýbe, což vytváří představu přesýpání dun. Jsme země vzniklá v poušti, která je naším útočištěm i domovem. Není pěkné mít jí část stále při sobě?« míní výtvarnice. Nejnižší cena bot s pískem je 1150 dírhámů (7000 Kč). Dostupné jsou sice v několika velikostech, ale v omezeném počtu. V únoru byla na trhu nová kolekce v rozšířené nabídce co do velikostí i barev. »Vytvořila jsem tento projekt, protože ráda dělám věci, o nichž sním a které si přeji nosit. Nehodlám se omezovat tím, co je dostupné na trhu. Často jsem se divila, proč nejsou v tomto oboru k dispozici krásné věci. Rozhodla jsem se riskovat,« řekla Alíová. Ve svém studiu se řídí filozofií vytvářet současné věci s ohledem na tradiční design. Nabízí obrazové rámy vyplněné pískem, lampičky z travertinu a mosazi či japonské kabelky zdobené ruční malbou vytvořenou hennou.

(čtk)