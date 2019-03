Vyhlášení vítězky akce, kterou moderovali Miroslav Šimůnek a Karel Voříšek.

Historicky první Dámou roku se stala podnikatelka Anuše Řezníčková

V pražském klubu Theatro se konal první finálový galavečer soutěže Dáma roku 2019. Vítězkou se stala podnikatelka Anuše Řezníčková (56) z České Třebové, která diváky zaujala hned na začátku svým energickým nástupem, kdy předvedla taneční kreace, do kterých zapojila také zjevně překvapeného moderátora Karla Voříška. Druhé místo obsadila Věra Kameničková (67) z Prahy a na třetí příčce se umístila Jana Vlčková (62) z Občova u Příbrami.

»Když přečetl Karel Voříšek spolu s první dámou modelingu Miladou Karasovou moje jméno, nemohla jsem tomu uvěřit. Byla jsem velice překvapená a šťastná. Ten pocit, když v takovéto soutěži vyhrajete, je prostě fantastický,« libovala si vítězka. »Je to pro mě největší ocenění za celý můj život. Moc si toho všeho vážím a děkuji těm, kteří pro mě hlasovali, a všem mým fanouškům. Jak jsem se zmiňovala ve svém medailonku, do soutěže jsem šla ze zvědavosti, jak to v takovéto soutěži probíhá a jak bych se umístila. Nyní to vím, a jsem velice ráda, že jsem se přihlásila. Byla to krásná zkušenost a perfektně zorganizovaná soutěž od samého začátku, až do jejího konce. Ještě jednou děkuji organizátorce Lucy Junk za její perfektní odvedenou práci,« dodala Anuše Řezníčková.

Anuše Řezníčková s manželem

Soustředění v Chorvatsku

Všechny finalistky se v loňském roce zúčastnily soustředění v chorvatském Drveniku. Na finálovém večeru byly prezentovány medailonky a poté se dámy předvedly ve čtyřech disciplínách. První byla přehlídka plážového oblečení Beach Swan, následovala otázka poroty, přehlídka business oblečení Jaroslavy Procházkové a společenských šatů od společnosti Svatební ráj.

Vedle Karla Voříška večerem provázel další zkušený moderátor Miroslav Šimůnek. V porotě usedla například herecká legenda Marie Drahokoupilová, první dáma českého modelingu Milada Karasová, Muž roku 2018 a nejhezčí Evropan Jiří Kmoníček, scénárista Miroslav Oupic, stylista Kája Pavlíček, herečka a ředitelka divadla Radka Brzobohatého Romana Goščíková, zpěvačka Zuzana Stirská, režisér Vlastimil Venclík a mnoho dalších. »Porota určitě neměla lehké rozhodování, protože dámy si pozornost rozhodně zasloužily,« nechal se slyšet Karel Voříšek.

Spokojená Lucy Junk

Spokojeností hýřila zpěvačka Lucy Junk, která projekt Dáma roku vymyslela a za pomoci společnosti StockholmDream Production zrealizovala. »Samozřejmě jsme si vědomi několika nedostatků, který tento první večer provázel. Neočekávali jsme tak velké množství návštěvníků finálového večera, a proto víme, že příští ročník musíme směřovat na divadelní prostory. Nakonec to byl ale krásný večer a už fakt, že se naše dámy společně soustředily před prvním ročníkem u moře v Chorvatsku, je krásné. Akce překonala naše očekávání, a proto musíme vše zdokonalit tak, aby každý z přítomných v sále, od soutěžících do posledního diváka, měl svůj komfort,« dodala.

(koz)

