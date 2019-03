Znovu »hvězdné války«

Ve vystoupení jednoho našeho politika na nedávném »bezpečnostním semináři«, jež ve zkratce se dostalo na stránky jedné naší celostátní tiskoviny, jsem četl, že není pravdou, že by se připravovala nová »studená válka« anebo že skutečně začíná. Četl jsem zcela nepokryté vyjádření, že »studená válka« už vlastně začala. Jen neřekl, kdo ji zahájil, kdo má lví podíl na tom, že začínáme žít v napětí. Chválit Obamu nemíním, ale nástup Trumpa do Bílého domu byla úplná tragédie. Najednou jako bychom se vrátili do doby Reaganových »hvězdných válek« a jeho pokusu »uzbrojit« Sovětský svaz. Reaganovi se jeho plán v podstatě zdařil, i když příčiny rozpadu Sovětského svazu a celého východního bloku nelze hledat jen v »uzbrojení«. Dvojpolární svět se najednou stal i vzhledem ke Gorbačovovým přeběhlíkům jednopolární. Spojené státy - to už nebyl Reagan, ale jeho prezidentští následovníci - se staly hegemonem a začaly nařizovat všem. Vše, pokud jde o Sovětský svaz, dovršil alkoholik Jelcin se svou kamarilou. Sovětský svaz se rozpadl, Rusko samo se hospodářsky zhroutilo, rubl přestal mít cenu, »připravení« i ti kolem Jelcina si přivlastnili surovinová naleziště, továrny i propagandu. Už nebylo třeba Rusko uzbrojit. Rusko totiž bylo na kolenou.

Pak ale přišel nový lídr do čela oslabené nikoli už sovětské říše. Putin. A krok za krokem začal Rusku vracet jeho vážnost. Také jiné mocnosti se začaly nadechovat. Čína, Jihoafrická republika, Indie, Brazílie. Bylo třeba zakročit. V Indii sice zvítězili jiní než Indický národní kongres, ale ani ti se jednoznačně nepodřídili Washingtonu, bylo nutné najít jiného »černého koně«, který by rozbil jednotnou frontu dalších mocností proti zmíněné hegemonii. Stala se jí nedávno Brazílie, kde za pomoci CIA levicoví politici byli odstraněni a mohl nastoupit téměř fašistický prezident.

Souběžně začala další etapa závodů ve zbrojení, protože především »nové« Rusko a komunistická Čína se musely cítit ohroženy. Kromě dalšího zbrojení také obchodní války měly doprovodit projekt za úplné vítězství hegemona. To nestačilo. Proto se nyní prezident Trump rozhodl vytvořit »vesmírné ozbrojené síly«. Samostatné, nikoli podřízené jiné americké vojenské složce. Nová etapa »hvězdných válek« je na světě. Prý na obranu Spojených států. Nemluví se ani o »světovém společenství«. Protože obrana USA je přece »obranou všech«. Nádherný termín umožňující zakrýt, oč vlastně jde. Prostě i ve vesmíru bude vše připraveno, aby hegemon mohl zpětně vládnout světu. A kdo se proti postaví, nebo nepůjde s..., bude jednoduše zpacifikován. Jak, je jasné. Vláda nad světem musí být přece v rukou Američanů. Toho, kdo se nebude chtít zařadit, bude třeba smést z cesty.

Jenže i ty státy, které nejsou ochotny se podřídit a chtěly by žít po svém, budou muset, nebudou-li kapitulovat před nátlakem, odpovědět stejně. I ony budou muset vytvořit na svou obranu podobné síly. Studená (zatím) válka se tak přesune i do vesmíru. Nebezpečné hrátky ohrozí nás všechny. A jednou třeba... Ne, raději nedodávat. Pak už se nikdo nebude ptát, kdo »s tím« začal. My ovšem víme, že to byl americký prezident Trump.

Milan ŠPÁS