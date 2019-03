Hra se hrát musí

Zdá se, že největším vyznamenáním pro smrtelníka, alespoň podle mainstreamu, je přijetí americkým prezidentem přímo v Bílém domě ve Washingtonu. Tak lze soudit i podle reakcí na Babišovu cestu do USA. Toto vyznamenání se dostalo několika českým politikům. Po idolu »revoluce a světa« Václavu Havlovi se nyní jím bude moci pochlubit i premiér Andrej Babiš. Hádat, o čem spolu mluvili Trump s Babišem, je zbytečné, i když televize nám sdělila, že náš premiér měl nemalý seznam témat, a dokonce si s sebou vzal své oblíbené tabulky. Pokud by za svou návštěvu dokázal rozestřít pro nás důležitá témata a přesvědčit Trumpa, že jsou i v zájmu USA, zasloužil by Nobelovu cenu. Tu lze ovšem chápat jako skutečně nejvyšší vyznamenání v oboru, v němž se nositel prosadil.

Babiš je realista. Setkání jistě nepřeceňuje, i když z hlediska propagandy chápe jeho význam. Svět, jak jednou řekl jistý filmový tvůrce, chce být klamán. Film tedy klame, stejně jako podaná ruka v Oválné pracovně nebo v některém salonku Bílého domu. A výsledek? Především ten propagační. Napříště se totiž o českém premiéru bude psát jako o tom, koho přímo na svém pracovišti přijal americký prezident. O čem jednali a jaké byly výsledky, je vedlejší. Proto ovšem tak soptí pravicová opozice, a proto politicky nedospělí Piráti se pokoušejí Babiše svrhnout dalším žalobníčkováním tentokrát v Bruselu. Je totiž nikdo na schodišti Bílého domu nevítá.

To, že se ovšem podobné přijetí stává faktorem důležitosti, svědčí jen o tom, jak hluboce svět klesl za posledních několik desetiletí, že stačí divadelní setkání, aby někdo byl »povýšen mezi samotné bohy«. Jenže Trump ani žádný jiný americký prezident bohem nebyl a není, to jen pravicová média se snaží svět předělat v intencích svých majitelů. Jenže zároveň dokazují, jak to se skutečnou demokracií a rovností skřípe, když potřebuje takové pozlátko. Trump je jen zdánlivě první mezi prvními, i když ho také třeba ověnčí Nobelovými cenami za mír. Je totiž jenom loutkou ve hře kapitálu. Ten určuje, kam kdo smí a kde už je vyvěšena »stopka«. Babiš to ví, ale hra se hrát musí. Diváků je totiž stále dost.

Otakar ZMÍTKO