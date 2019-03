Přestávám mu rozumět

Nesmíme přejít, na čem se v Košicích minulý týden domluvili vrcholní politici tzv. Bukurešťské devítky, což je uskupení devíti států střední a východní Evropy, jež tvoří tzv. východní křídlo NATO. Patří sem ČR, Slovensko, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Náš stát zastupoval prezident Miloš Zeman a »devítku« doplnil, aby vše sichroval, generální tajemník NATO Stoltenberg.

Podle oficiálního portálu Informačního centra o NATO www.natoaktual.cz podepsaly v Košicích hlavy států deklaraci, jejíž hlavní body připomenu. Nejprve očekávatelné teze o tom, že právě NATO je garantem míru a za »posledních 70 let sloužilo jako základní kámen bezpečnosti v euroatlantické oblasti. Je to jedinečný rámec pro naši kolektivní obranu«, což je asi v souladu s dlouhodobým Zemanovým přesvědčením. Nic nového. Překvapením pro voliče a voličky Miloše Zemana jsou následující body deklarace:

»Připomínáme naši podporu přístupu NATO k Rusku, založenému na silném odstrašení a obraně, a otevřenosti k dialogu, jak bylo dohodnuto od konání summitu ve Walesu, s cílem vyhnout se nedorozumění, chybným kalkulacím a neúmyslné eskalaci.« Rusko je tedy deklarováno jako hlavní nepřítel a reprezentanti východního křídla Aliance s kyjem v ruce (odstrašení) současně hovoří o otevřenosti k dialogu – s kým?

V další části »devítka« zůstává »zvlášť znepokojena probíhajícím konfliktem na východní Ukrajině a nedávným napětím v Azovském a Černém moři, které vyplývá z nezákonné a nelegitimní anexe Krymu a jeho militarizace. Jedná se o další projev ruského ignorování mezinárodního práva, konfrontačního vzorce chování a využívání vojenských i nevojenských akcí, jako je výstavba mostu přes Kerčský průliv, s cílem posílit jeho geopolitické cíle«. Je ještě pravdou, že Zeman posuzuje úlohu mocností objektivně a všestranně?

A dále: »Jsme také vážně znepokojeni závažným porušením smlouvy INF a nerespektováním jejího plného a ověřitelného plnění, které vedlo k pozastavení Smlouvy a oznámení Spojených států o odstoupení od smlouvy.« Shrnu-li to, za vše může Ruská federace, Američané jsou svatoušci.

Před prezidentovým odletem do Košic jej požádaly České mírové fórum a OI Ne základnám, aby bez znalosti názoru veřejnosti nepřistoupil k podepsání jakékoliv deklarace v rámci NATO, o jejímž obsahu není veřejnost informována. »Lze možná slavit 20 let od přistoupení ČR, Polska a Maďarska do NATO, avšak spolu s připomenutím vybombardováním Jugoslávie 24. března 1999; a s připomenutím vzniku vojenských základen US Army na suverénních územích v Evropě,« oglosovaly jeho počínání Vladimíra Vítová a Eva Novotná.

V posledním období zaznamenávám Zemanovu názorovou proměnu, což doložilo i jeho pozvání pučistickému »prezidentu« Venezuely. Zeman stvrdil, že RF údajně nedodržuje mezinárodní právo, a přivítal podporu »posílené vojenské přítomnosti USA a Kanady v Evropě, zejména na východním křídle NATO«. Srovnám-li to s jinými jeho výroky, přestávám prezidentu ČR rozumět.

Monika HOŘENÍ