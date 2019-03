Pohled na účastníky tiskové konference konané v Domě odborových svazů v Praze.

Hlas mírových organizací: Válka je vůl!

Je vhodný čas opustit Severoatlantický pakt, neboť je agresivní a útočný a členství v NATO ohrožuje bezpečnost České republiky. Krátkodobým cílem je znemožnit vznik americké vojenské základny na území ČR. Na tom se shodli zástupci protiválečných organizací a publicisté, kteří vystoupili na tiskové konferenci »Proč nás NATO vede do války?«

V souvislosti s nadcházejícím 20. výročím vstupu ČR do Aliance připomněla spisovatelka a zástupkyně spolku Nezávislá média Lenka Procházková historii NATO. »Severoatlantická aliance byla založena v dubnu roku 1949. Cíl jejího vzniku byl shrnut do tří bodů: Udržet USA v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi.« Sovětský svaz nicméně v březnu 1954 požádal bývalé spojence o vstup do NATO, ale žádost mu byla zamítnuta. Zato už v říjnu téhož roku bylo neočekávaně vyzváno ke vstupu don Aliance Západní Německo, což se stalo 5. května 1955. teprve o devět dní později vznikla Varšavská smlouva jako reakce na změnu pravidel, provedla základní historií, která se jako by zapomíná.

ČR na straně spoluviníků

Čs. armáda se jako člen Varšavské smlouvy nikdy nepodílela na invazi do cizí země a byla cvičena výhradně jako armáda obranná, v tom spočívá rozdíl od současné AČR, zdůraznila Procházková s tím, že existence dvou vojenských bloků fungovala na principu balancování. Dále připomněla, že vzápětí po vstupu ČR do NATO jsme se podíleli na bombardování Jugoslávie. »Dnes stojíme jako člen NATO na straně spoluviníků i dalších obdobně motivovaných válek a agresí. Nyní je to poprvé, co patříme k alianci viníků. Válka je vůl!«

Celá sedmdesátiletá historie NATO dokazuje, že je to organizace agresivní a útočná, pokračoval předseda Českého mírového hnutí (ČMH) Milan Krajča. Dokazují to například rešerše Stockholmského institutu míru, dle nichž činí zbrojní výdaje zemí NATO více než 50 % všech vojenských výdajů na světě. ČMH vystupuje proti zvyšování těchto výdajů, proti cizí vojenské přítomnosti v ČR i proti zvykání si na »manifestační propagandistické jízdy« americké armády napříč Českou republikou.

Vladimíra Vítová a Milan Krajča.

Za zachování míru vystupuje v ČR i další spolek, České mírové fórum, jehož předsedkyně Vladimíra Vítová navázala připomenutím americké studie ze 60. let nazvané »Příští válka na východě«. Body tohoto dokumentu se podle ní právě v těchto letech a měsících naplňují. Má to být válka koaliční; proti Rusku se musí připravit východoevropský prostor; a příprava se bude dít pod heslem obrany, citovala ze studie.

Komplici agresivní politiky

Je to poprvé v našich dějinách – s výjimkou protektorátu – kdy jsme komplici agresivní politiky, pokračoval komunistický publicista Josef Skála. Jsme vtahováni do konfrontace s jadernou mocností a od nás se žádá účast na tomto provokativním kroku. Cílem je obklíčit Rusko natolik, aby mu pak bylo řečeno: »Odevzdejte klíče, teď tu budeme vládnout my...«

Další publicista, někdejší politik a zakladatel serveru Novarepublika.cz Ivan David je přesvědčen, že se v současné době vyhrocuje konflikt mezi globalistickými a národními silami. Nejen autentická levice, ale také některé konzervativní síly se snaží zabránit válce, jen přesvědčen. »Velmi důležitý je boj o budoucnost lidstva, který dnes probíhá.« David dokonce zavtipkoval, že »NATO je obrannou aliancí, neboť brání to, co dobyla«. »Mají nás rádi (NATO Českou republiku), neb každý miluje svou kořist,« dokončil svůj bonmot.

Na otázku našeho listu, zdali jsou přítomní odborníci oslovováni například veřejnoprávními médii o stanoviska k činnosti NATO apod., odpověděli všichni záporně. Jen alternativní média, také Haló noviny dávají prostor jejich názorům. »A sledovanost je stále vyšší,« podotkla Procházková.

V úterý 12. března se uskuteční od 16 hodin na pražském Klárově demonstrace proti členství ČR v NATO. Pořádají ji obě mírové organizace, OI Ne základnám, Asociace Vojáci proti válce, Alternativa zdola aj.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ