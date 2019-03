Ilustrační FOTO - Haló noviny

Velkoobchod dostal o svátcích zelenou

Velkoobchod bude zřejmě smět fungovat i o svátcích, kdy musí mít ostatní větší obchody zavřeno. Návrh ANO a ODS na vynětí velkoobchodu ze zákona o prodejní době včera schválila Sněmovna, odmítla zrušit celý zákon, jak navrhovala TOP 09.

Většina poslanců odmítla i návrhy KDU-ČSL a KSČM na rozšíření počtu svátků, o nichž mají být obchody naopak zavřené. Změna zákona prošla v původně předložené podobě. Maloobchodu se podle předkladatelů nedotkne. Odolala návrhu na zamítnutí, se kterým přišel místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič (KSČM). Pro změnu zákona nakonec hlasovalo 112 poslanců ANO, ODS, část Pirátů a SPD. Proti jich bylo 38 – z KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, také dva poslanci z TOP 09.

V ČR je v segmentech velkoobchodů zaměstnáno na 800 tisíc zaměstnanců.

A ti si zaslouží, aby měli volno ve svátek stejně jako zaměstnanci v ostatních velkoobchodech, tvrdí Grospič. »Když to může fungovat v jiných zemích v EU, může to fungovat i v ČR. Nijak to neohrožuje spotřebitele trhu. Naopak to dává důraz na to, že ctíme důstojnost zaměstnanců, pracovního práva a že z nich neděláme figurky, které neznají kolikrát ani 14 dní dopředu rozvrh své pracovní doby, a jsou vděční za to, že si mohou vydělat v sobotu a v neděli, protože to je ohodnoceno více, a tím se jim zvýší jejich mzda a oni tak mohou dosáhnout na lepší výdělek, než kdyby pracovali normálně,« zdůraznil ve Sněmovně Grospič.

Lidé by o svátcích měli být doma

Leo Luzar (KSČM) uvedl, že zákon o regulaci prodejní doby je jedním z těch, který chrání zaměstnance a umožňuje jim být o svátcích doma. Pokud navrhovaná změna začne platit, budou ji podle něj maloobchody obcházet tím, že budou předstírat prodej podnikatelům a vydávat se za velkoobchody. »Tento návrh je o zaměstnancích, těch, kteří by mohli pracovat klidně dvanáct, patnáct, osmnáct hodin, když to zákon nebude regulovat. Proto jsou zákony, které regulují provozní nebo pracovní dobu. Proto jsou zákony, které omezují pracovní dobu,« zdůraznil Luzar. »Když už ty svátky máme, zkusme to udělat tak, aby o nich lidé mohli být doma,« řekl.

Vládní nařízení definuje velkoobchod jako činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti. Předkladatelé návrhu argumentovali hlavně tím, že uzavření velkoobchodů ohrožuje zásobování obchodů, které můžou mít o stanovených svátcích otevřeno, třeba stravovací provozy, které každodenně potřebují z velkoobchodů především čerstvé nebo rychle se kazící potraviny.

Debatu provázely tradiční rozepře zastánců a odpůrců omezení prodejní doby. Levice se zavírání obchodů o svátcích bránila. Jeden z autorů zákona Patrik Nacher (ANO) zdůrazňoval, že novelou předkladatelé nenařizují velkoobchodu, aby měl otevřeno, pouze ruší zákaz. Pavel Jelínek (ANO) s odvoláním na zkušenost s prací ve velkoobchodním řetězci prohlásil, že pokud takový obchod bude mít zavřeno, bude v něm v práci víc lidí, než kdyby měl otevřeno – budou dělat inventury nebo opravy technologií. »Věřte mi, moc lidem nepomůžete,« řekl. Místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD) se bránil proti napadání jeho strany za to, že stojí za zaměstnanci. »Sociální demokraté budou stát na straně zaměstnanců, děláme to, dělali jsme to a budeme to dělat,« prohlásil. Regulace prodejní doby se zastával poslanec ANO a podnikatel v pekařství Jiří Bláha. »Zvažte dobře své rozhodnutí, jestli opravdu chcete stavět právo a svobodu našich občanů nad právo a svobodu jedné firmy,« naléhal na kolegy.

Odboráři protestují

Proti rozhodnutí Sněmovny, kterým byl redukován zákaz práce o pěti vybraných státních svátcích v obchodech s plochou přesahující 200 metrů čtverečních, ostře protestuje Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska. »V prodejnách velkoobchodu, kterých je téměř šedesát v ČR, bude možný prodej i o vybraných státních svátcích. Několika desítkám tisíc zaměstnanců tak bylo sebráno právo na volno v den státního svátku. Kapitalismus v podání hnutí ANO a ODS, za podpory některých Pirátů a SPD, ukázal svou pravou tvář právě v den, kdy si celý pokrokový svět připomíná boj žen za rovné postavení s muži, za důstojný stejný plat za vykonanou práci. Je to dárek vládnoucích elit, oligarchů velkokapitálu ženám-prodavačkám k MDŽ,« uvádí se v prohlášení OS ČMS, kterému Grospič předsedá.

Zrušit celý zákon o prodejní době navrhovala již dříve ODS. Sněmovna však její návrh loni v lednu zamítla. Za zachování zákona o prodejní době tenkrát hlasovalo 101 poslanců hlavně z ANO, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, přidali se i někteří Piráti.

