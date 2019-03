Maďarský premiér Viktor Orbán. Ilustrační FOTO - Haló noviny

Orbán se poradí v Polsku

Maďarský premiér Viktor Orbán připustil, že spor kvůli protibruselské kampani jeho vlády by mohl skončit vystoupením jeho strany Fidesz z Evropské lidové strany (ELS).

ELS nyní zvažuje vyloučení Fideszu ze svých řad mimo jiné kvůli billboardům útočícím na předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera. »Debata by mohla skončit tím, že (Fidesz) najde své místo nikoli uvnitř, ale vně lidové strany,« prohlásil Orbán. »Pokud budeme muset začít něco nového, ... pak bude zjevně prvním místem, kde povedeme rozhovory, Polsko,« dodal Orbán. Do Varšavy pojede zítra, kdy se tam spolu s dalšími představiteli zemí Visegrádské čtyřky zúčastní oslav k výročí vstupu těchto států do NATO.

(čtk)