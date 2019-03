Ilustrační foto - wikimedia commons

Babiš přijat v Bílém domě i kvůli Huawei

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek ve Washingtonu na setkání s premiérem Andrejem Babišem pochválil ČR jako inovativní zemi, které se hospodářsky daří a která je schopna dobře bojovat proti kybernetickým hrozbám.

Babiš tlumočil Trumpovi pozvání do Prahy od prezidenta Miloše Zemana a pozval do ČR i Trumpovu dceru Ivanku. Politici spolu jednali o obchodu či o energetice, ve společném prohlášení podpořili svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny stejně, jako pokračování sankcí proti Rusku.

List The New York Times ve středu napsal, že k pozvání předsedy české vlády do Washingtonu a do Bílého domu mohlo přispět i české stanovisko k čínským společnostem Huawei a ZTE, které jako bezpečnostní riziko označily jak americké, tak české úřady.

Americká důrazná diplomatická ofenziva, kterou Spojené státy od loňska provádějí proti čínské telekomunikační společnosti Huawei, je však podle části bezpečnostních expertů přehnaná. Číňané podle nich nepotřebují tajný přístup k routerům společnosti Huawei, aby se infiltrovali do globálních sítí, jejichž špatné zabezpečení je všeobecně známé. Washington ale tvrdí, že každá země, která do svých komunikačních sítí páté generace (5G) nasadí zařízení Huawei, dává Pekingu do rukou nástroj ke špionáži. Uvedla to agentura AP.

Z ničeho není patrné, že by státem sponzorovaní hackeři preferovali technologii nějakého výrobce před jinými, konstatovali odborníci. Například hackeři využívají routery a další síťová zařízení různých světových firem. Pokud se Číňané budou chtít infiltrovat do globálních sítí, »udělají to bez ohledu na typ zařízení, které používáte,« řekl Jan-Peter Kleinhans z berlínského názorového centra Stiftung Neue Verantwortung.

Nic nenašli

Za vysoce nepravděpodobný řada expertů považuje jeden z nejběžnějších argumentů USA, že Huawei může do svých zařízení instalovat tajný software, který by mohla čínská rozvědka využít k odposlechům nebo přerušování přenosu dat. Takové riziko je podle nich téměř nulové, protože společnost by riskovala odhalení a tím i spoluvinu.

Priscilla Moriuchiová, která do roku 2017 pracovala v americké Národní agentuře pro bezpečnost (NSA) a nyní je analytičkou ve firmě Recorded Future zabývající se kybernetickou bezpečností uvedla, že spolu s dalšími zaměstnanci NSA byla pověřena hledáním podloudného softwaru firmy Huawei, který by byl produktem čínské tajné služby. Nikdy ho ale nenalezli.

Jiné soudí, sami dělají

Ironií je, že Spojené státy se samy angažují v aktivitách, z nichž obviňují Huawei. Podle tajných dokumentů, které v roce 2013 zveřejnil počítačový odborník a bývalý spolupracovník NSA Edward Snowden, sledovaly Spojené státy telefonní a internetovou komunikaci milionů občanů po celém světě.

Pietní akt

Položením věnce u památníku Tomáše Garrigua Masaryka ve Washingtonu uctil ve čtvrtek večer místního času Babiš památku prvního československého prezidenta, od jehož narození ve čtvrtek uplynulo 169 let. Babiš při slavnostním ceremoniálu, kterému přihlížely tři desítky českých krajanů, připomněl Masarykův humanistický odkaz. Zdůraznil, že demokratické ideály, které Masaryk prosazoval, je třeba stále obhajovat.

Mnoho povyku pro nic

Místopředsedkyně ÚV KSČM, europoslankyně GUE/NGL a lídryně kandidátky KSČM – Česká levice společně! pro volby do EP Kateřina Konečná.

Místopředsedkyně ÚV KSČM, europoslankyně GUE/NGL a lídryně kandidátky KSČM – Česká levice společně! pro volby do EP Kateřina Konečná se domnívá, že kolem schůzky se odehrává mnoho povyku pro nic. »Trump i Babiš si porovnali velikost kapitálu a poplácali se po zádech. Babiš si očividně splnil dětský sen a Trump, prezident státu trpícího násilím způsobeným zbraněmi, dostal vlastní pistoli. Oba mohou být spokojení a my si tuto šaškárnu užijeme snad až za dalších osm let. Pokud je však pravdou, že Babiš u Trumpa neotevřel otázku Afghánistánu, kde umírají čeští vojáci, pak se z komedie stává tragédie,« sdělila Haló novinám Konečná.

(čtk)