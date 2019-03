Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ministerstvo chystá změny ve státních maturitách

Státní maturita by se od jara 2021 měla omezit pouze na didaktické testy. Písemné práce a ústní zkoušky z češtiny a cizích jazyků by se tak měly vrátit na úroveň škol, kde byly již v minulosti.

Vyplývá to z návrhu novely školského zákona, který ministerstvo školství poslalo do vnějšího připomínkového řízení. Ministerstvo návrhem podle podkladů reaguje mimo jiné na kritiku některých odborníků, že je centrální hodnocení slohových prací k maturantům nespravedlivé a současné nastavení ústní zkoušky odrazuje maturanty od četby. I školská expertka KSČM Marta Semelová se domnívá, že navrhovaný model bude lepší. »Pokud by šlo o záměr státní maturity omezit jen na didaktické testy, bylo by to pochopitelně nepřijatelné. Ale tento návrh, který jen vrací kontrolu nad částí maturitních prací školám, považuji za v zásadě rozumný,« řekla Haló novinám Semelová.

Školská expertka KSČM Marta Semelová.

Změny v zákoně by podle podkladů úřadu mohly vést k úsporám zhruba 14 milionů korun ročně, a to díky tomu, že by Cermat nemusel zpracovávat zadání, tisknout zkušební dokumentaci a hodnotit písemné práce.

Státní písemné a ústní zkoušky opakovaně kritizovala například Společnost učitelů českého jazyka a literatury. Navrhované úpravy uvítala.

Návrh, který ministerstvo nyní poslalo do připomínkového řízení, přináší i další dlouho diskutovanou novinku. Od jara 2022 by měla být zavedena povinná maturita ze tří předmětů, a to češtiny, cizího jazyka a obávané matematiky. V současnosti se skládá ze dvou předmětů. Povinná je čeština a druhý předmět si žáci mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. Semelová návrhu na povinnou matematiku rozumí, byť zná i spoustu protiargumentů. »Musím přiznat, že v učitelské komisi KSČM jsou na tuto věc velmi protichůdné názory. Řada kolegů je proti, já osobně se však domnívám, že matematika je základem mnoha jiných předmětů a je důležitá i pro běžný život, zvláště v době, kdy se tak překotně rozvíjejí technologie, takže jsem spíše pro. U většiny oborů by matematika povinnou být asi měla. Výjimkou by mohly být obory, kde je rozhodující talent,« uvedla Semelová.

V současnosti většina maturantů dává přednost cizímu jazyku. Matematiku si loni zvolilo 23,4 procenta maturantů a 22,3 procenta z nich propadlo. Z matematiky se dělá didaktický test, z jazyků navíc písemná a ústní zkouška. Celková neúspěšnost u zkoušek činila loni na jaře 25,3 procenta těch, kteří ke zkoušce přišli poprvé. Ani na potřetí neuspějí podle Cermatu asi čtyři procenta maturantů.

Ještě v roce 2021 by podle návrhu státní maturita měla být povinná pouze ze dvou předmětů jako dosud. Termín zavedení povinné maturity z matematiky na gymnáziích a lyceích by se měl sladit s většinou ostatních maturitních oborů na jaro 2022. Žáci uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů, kterých se povinná maturita z matematiky netýká, by měli od jara 2022 skládat státní maturitu povinně z češtiny a cizího jazyka.

