Nevpuštění ruského diplomata: České úřady mohly konat dřív

České úřady mohly odmítnout vpustit člena delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova na české území dřív než na letišti v Praze. Pokud měly informace o tom, že je součástí delegace, mohly konat dříve.

V Otázkách Václava Moravce České televize to řekl předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Podle médií je zmíněný člen delegace někdejší dlouholetý pracovník ruského velvyslanectví v Praze Andrej Kuzněcov, který je na seznamu nežádoucích osob a je údajně spolupracovníkem ruských tajných služeb.

Ruská federace považuje rozhodnutí českých úřadů o nevpuštění člena delegace za neopodstatněné, český prezident Miloš Zeman mluví v této souvislosti o aktu české strany jako o hloupé provokaci. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v OVM v České televizi odmítl slova o provokaci a uvedl, že nemá zatím žádné informace o případné reakci Ruska.

Podle Filipa je to citlivá záležitost, která by se měla řešit diplomaticky. Není to v kompetenci ministerstva zahraničí, které by mělo určovat, kdo je, či není vpuštěn do země, je to otázka bezpečnostních složek, řekl. Uvedl, že ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo seznam delegátů několik dní dopředu. Filip je přesvědčen o tom, že odmítnutí vstupu členovi ministerské delegace až v Praze může být chybou tuzemských bezpečnostních složek nebo úmyslem poškodit česko-ruské vztahy.

Provokace či nikoli?

»Jestli to je provokace nebo není, je otázka, kterou už zodpověděl pan ministr. Jak dlouho jsme věděli o složení delegace? A proč jsme nereagovali ještě předtím, než sedla delegace do letadla? Pokud jsme to věděli, jak říká pan ministr, několik dní dopředu, mohli jsme si několik dní dopředu vymínit, že Andrej Kuzněcov nebude v té delegaci,« reagoval Vojtěch Filip. Jestli jsme to dělali na letišti, je to buď školácká chyba našich bezpečnostních složek, nebo je to úmysl někoho, kdo chtěl poškodit česko-ruské vztahy, i zasedání mezivládní komise, dodal v televizi Filip. Dlouhodobě na seznamu podle jeho názoru Kuzněcov být nemůže. »Protože odcházel někdy loni na podzim, takže mohl být součástí toho, když jsme vyhošťovali diplomaty Ruské federace, ale jestli jsme to věděli, měli jsme to řešit dřív, to se v diplomacii dělá,« řekl Filip s tím, že taky možná někdo chtěl, aby to dopadlo špatně. Připustil, že stoprocentně vše měly koordinovat ministerstva průmyslu a vnitra. »Nevím, kde se stala chyba. Je to buď schválnost, nebo hloupost. A za tu by úředníci neměli brát peníze,« prohlásil Filip v České televizi.

Andrej Kuzněcov je někdejší dlouholetý pracovník ruského velvyslanectví v Praze. Na seznam nežádoucích osob se Kuzněcov podle Deníku N dostal už v době, kdy pracovně pobýval v Praze. Naposledy byl v ČR na jaře 2018, ale tehdy nebyl vyhoštěn kvůli obavám z odvetných opatření Ruska, napsal server.

(ku)