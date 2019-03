Brněnští radní ve vazbě

Městský soud v Brně poslal do vazby radního městské části Brno-střed Jiřího Švachulu (ANO), který měl na starosti investice, a spolu s ním také vedoucího investičního odboru Petra Liškutina a tři podnikatele ve stavebnictví či realitách.

Jde o Petra Kaláška, Pavla Ovčarčina a Lubomíra Smolku, řekl po skončení neveřejných zasedání soudce Libor Hanuš. Celkem policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Vazbu žádali detektivové jen u pěti z nich. Další čtyři muži budou stíhaní na svobodě, dva z nich s kriminalisty spolupracují.

Podle státního zástupce Radka Mezlíka se obvinění účastnili systému ovlivňování veřejných zakázek, včetně poskytování úplatků, a fungovali tak jako organizovaná zločinecká skupina. »Co lze k situaci říct? Zastupitelé za KSČM v minulém období upozorňovali, a lze to doložit, na špatný stav věci kolem veřejné zakázky týkající se rekonstrukce Tržnice, nebo opakovaně požadovali informace o rekonstrukcích bytů. Dokonce při schvalování příslušné směrnice požadovali její úpravu tak, aby bylo zadávání transparentnější. Koalice si však prosadila své,« uvedl v tiskové zprávě předseda Městského výboru KSČM v Brně Martin Říha.

Bývalý radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík (za Žít Brno) obvinil ze selhání dřívější opoziční strany. »Kromě řady preventivních protikorupčních opatření jsme dali opozici většinu v kontrolním výboru zastupitelstva,« řekl. »Prohlášení radního Bartíka o tzv. selhání kontrolního výboru je zcestné. Několikrát jsme se v kontrolním výboru zabývali Tržnicí, ale i zadáváním dalších zakázek. Bývalý radní Bartík, ač byl několikrát na jednání kontrolního výboru zván, svou účast vždy arogantně odmítl. I dodávání podkladů pro jednání kontrolního výboru bylo laxní. Minulá koalice také ztížila práci předsedovi kontrolního výboru tím, že ho odmítla uvolnit, což bylo vždy zavedeným pravidlem na MČ Brno-střed,« upozornil Říha. »Při jednáních kontrolního výboru bylo cítit atmosféru, že nám, tedy opozici, budou ztěžovat práci, jak jen to půjde. Nejednou docházelo i k zesměšňování opozice,« dodal Říha.

Předseda Městského výboru KSČM dále vzpomenul, že zastupitelé za KSČM na tyto a podobné »nešvary« upozorňovali. »Vzpomeňme třeba situaci kolem směny nemovitostí v centru pro řešení lokality ‚Ponava‘, výstavby fotbalového stadionu a multifunkční haly! Dokonce jsme v souvislosti s touto kauzou navrhovali odvolání starosty! Na jednání Zastupitelstva města Brna jsme rovněž na směnu nemovitostí na akci Atletická hala Kampus upozorňovali – tam bylo i podáno oznámení na státní zastupitelství, které šetřila PČR!,« připomněl Říha. »Dnes se proto nestačíme divit, jak se všichni vymlouvají. U pana Bartíka je to až tristní. I on jistě ví, že i jeho práci měl kontrolní výbor v hledáčku v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky. Doufáme, že současný kontrolní výbor bude chtít přijít věcem na kloub a že mu to bude umožněno. Bývalí zastupitelé za KSČM jsou připraveni mu v šetření pomoci,« konstatoval Říha.

