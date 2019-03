Sparta nedala Plzni nejmenší šanci

Hned dva šlágry nabídlo 24. kolo fotbalové FORTUNA:LIGY. Pražská Sparta předvedla nejlepší jarní výkon a deklasovala obhájce titulu Viktorii Plzeň 4:0.

Na podzim 2018 zvítězila pražská Slavia nad Plzní 4:0 a stejný výsledek zopakovala v sobotu Sparta po výborném výkonu. Pro úřadujícího mistra Plzeň tedy velmi špatná vizitka z utkání na pražských trávnících v Edenu a na Letné. Sparťané navázali na sérii čtyř jarních zápasů bez ztráty bodu a páté vítězství v řadě je pasuje na nejúspěšnější ligový tým v druhé polovině základní části. Na Plzeň nyní Letenští ztrácejí již jen osm bodů.

A ještě další fakta: Sparta porazila Viktorii po třech zápasech, Plzeň prohrála po 14 kolech, v předchozím průběhu této ligové sezony vyšla naprázdno na Slavii (0:4) a v Jablonci (0:3).

Dočkal si s Kangou rozuměli

V základní sestavě domácích nastoupil po dvou zápasech a poprvé po návratu Dočkala na Letnou Kanga. Plzeňský kouč Vrba přichystal dvě překvapení. Premiérový soutěžní start v zahajovací jedenáctce Viktorie si připsal Pačinda a po zranění hrál také poprvé od začátku obránce Řezník.

Jako první zahrozila Plzeň, Kayamba však ve 4. min. pálil nad. V 10. min. otevřeli skóre sparťané. Po Kangově centru z pravé strany se hlavou trefil Adam Hložek a stal se nejmladším střelcem nejvyšší soutěže. Při gólové hlavičce 16letý záložník předskočil Řezníka, který už byl v té době zraněný a za další dvě minuty ho vystřídal Havel. Po půlhodině hry Pačinda v plzeňském vápně fauloval Sáčka, sudí Pechanec nařídil penaltu a Kanga v 29. min. nezaváhal.

Na zvrat neměli

Tři minuty po přestávce mohl zaskočeným hostům po chybě v rozehrávce zasadit třetí úder Tetteh, ale brankář Hruška jeho samostatný únik zneškodnil. V 59. min. plzeňský kouč Vrba poslal na trávník střídajícího Hořavu a ten po pár sekundách na hřišti v dosud největší šanci Západočechů z voleje přízemní střelou těsně minul.

Plzeň na zvrat neměla a v 68. min. inkasovala potřetí. Hanousek po průniku ze strany do vápna našel Sáčka a ten střelou na zadní tyč zaznamenal v jubilejním 50. ligovém zápase svůj první gól.

V závěru se asi deset minut nehrálo kvůli zásahu policie v hostujícím sektoru. Ve třetí minutě nastavení byl po druhé žluté kartě vyloučen plzeňský Kovařík a o šest minut později se z dorážky prosadil střídající Pulkrab.

Trenér Sparty Zdeněk Ščasný byl po utkání maximálně spokojen. »Dnes se sešlo úplně všechno. Ano, byl to ideální výkon. Myslím, že se nám dnes podařilo Plzeň překvapit jak taktickým záměrem, Dočkal zprava, tak i vysokým presinkem. Dokázali jsme 90 minut hrát to, co jsme chtěli. Věděl jsem, že Kanga s Dočkalem spolu mohou hrát. Kanga dnes výborně pracoval. Ale dnes to byl hlavně kolektivní výkon, byť s některými výbornými individuálními. Pomalu si získáváme respekt. Uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet, ale my jsme strašně bodů ztratili na podzim.«

Plzeňský kouč Pavel Vrba hodnotil zápas střízlivě: »Zápas byl ovlivněn tím, že jsme dostali v desáté minutě gól. Pak byla Sparta lepší, aktivnější, my nedokázali v útočné fázi důrazněji ohrozit bránu. Druhý gól jsme dostali z penalty po standardce, která byla taky řešitelná. Zápas se vyvíjel z naší strany velice špatně, Sparta zaslouženě vyhrála rozdílem, jakým vyhrála. Hrála nejlepší utkání na jaře. Sparta nás trestala důrazem, agresivitou ve velkém vápně. Tam byl podle mě největší rozdíl.«

»Klokani« zářili

Bohemians 1905 vyhráli ve svém klíčovém jarním utkání v Karviné překvapivě vysoko 3:0. »Klokani« dali všechny góly už v úvodním dějství. Skóre už ve třetí minutě otevřel +19letý Koubek, v 35. min. zvýšil Dostál a před pauzou se trefil Hůlka. Bohemka venku zvítězila podruhé za sebou a dala za první poločas více branek než za předchozích sedm kol! Karviná šest kol po sobě nevyhrála a na poslední místo tabulky nespadla jen proto, že Dukla dostala gól z penalty až v závěru duelu ve Zlíně.

Mladá Boleslav porazila Příbram 2:0 a ani v pátém zápase jarní části nenašla přemožitele. Poprvé se v novém dresu trefil Muris Mešanovič, posila ze Slavie. Hosté už od 22. min. hráli bez vyloučeného obránce Antwiho, a to se na vývoji střetnutí projevilo, i když se domácí prosadili až v poslední desetiminutovce. Opava doma remizovala se Slováckem 2:2.

Duklu srazila penalta

Zlín získal tři body až díky problematické penaltě v nastavení. »Ševci« tak porazili 2:1 poslední Duklu. Pokutový kop proměnil Poznar, jehož dvouzápasový trest za úder loktem z předchozího zápasu s Ostravou ještě nevstoupil v platnost.

Trenér domácích Roman Pivarník říká o situaci před penaltou: »Díval jsem se na televizní záznam inkriminovaného momentu, bylo tam jasné zatáhnutí Poznara, Holenda už ani neprotestoval, o penaltě nebylo pochyb a jsem rád, že to sudí posoudil takto.« Jinak to viděl kouč Dukly Roman Skuhravý: »Co se stalo v závěru, si vyhodnoťte sami. Teď jsem z toho znechucen a nemá smysl, abych něco komentoval. Věřím aspoň, že ten moment, co se stal v závěru bude tím, že Dukla začne hrát proti všem a zvládne to. Konec byl prostě pro nás krutý jak dílem nešikovnosti, tak zásahu shora.«

(vs, zr)