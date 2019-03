Čeští biatlonisté se stále hledají

O víkendu měli čeští biatlonisté na mistrovství světa ve švédském Östersundu k pódiu, natož medailím dost daleko. Nejlepší výsledek dosáhla opět Markéta Davidová, která ve stíhacím závodě na 10 km dojela třináctá. Oproti sprintu si pohoršila o šest míst. Naopak si polepšili čeští muži - Tomáš Krupčík se posunul na osmnáctou pozici, Michal Krčmář na pětadvacátou.

V obou závodech byli korunováni premiéroví mistři světa. A nutno říci velmi překvapiví: Ukrajinec Dmytro Pidručnyj a Němka Denise Herrmannová. Pidručnyj (27) si dojel pro životní výsledek po čtvrté pozici ve sprintu, což bylo jeho vyrovnané nejlepší umístění v kariéře. Dlouho se zdálo, že stejně jako ostatní ve startovním poli bojuje maximálně o stříbro za suverénním Johannesem Thingnesem Boem, který přijížděl na čtvrtou střelbu suverénně v čele s téměř minutovým náskokem.

Senzační zlato

Vítěz pátečního sprintu a lídr Světového poháru však předvedl málo vídaný výpadek. Musel na tři trestná kola a naopak bezchybný Pidručnyj ho vystřídal v čele, kde již jel až do cíle pro senzační zlato. Oba naši reprezentanti šli včera na dvě trestná kola a výrazně si oproti pátku polepšili. Krupčík o dvanáct pozic, Krčmář dokonce o devatenáct.

Za třináctou Davidovou se zlepšily také Veronika Vítková, která udělala jen dvě chyby na střelnici a posunula se z 38. místa na šestnácté. Eva Puskarčíková vylepšila 59. místo na 41.

»Vítr se hrozně moc točil a já si na poslední položce navíc vyhodila náboj. Asi na dvě rány jsem dlouho čekala. Strávila jsem na střelnici strašného času, to mě mrzí. Bylo to opravdu o štěstí, kdy člověk přijel na střelnici,« řekla Davidová a ocenila skvěle připravené lyže: »První kolo to ještě nebylo nic moc, ale pak se to rozjelo a myslím, že jsem dneska měla jedny z nejlepších lyží.« Markéta udělala na první položce dvě chyby a klesla na 11. místo, které jí patřilo i po druhé ležce, po které jela jedno trestné kolo.

Kolaps Brorssonové

Bývalá běžkyně na lyžích 30letá Herrmannová, bronzová olympijská medailistka ze štafety v Soči 2014, se ke zlatu posunula z šestého místa po sprintu. Výborně zvládla náročné podmínky - vítr a ze začátku závodu i sněžení. Zklamání prožila Švédka Mona Brorssonová, která po třech položkách vedla o půl minuty, ale v závěrečné stojce čtyřikrát minula a dojela sedmá.

Sobotní sprint vyhrál navzdory jedné chybě na střelnici Nor Johannes Thingnes Bö před Rusem Loginovem a Francouzem Fillon Mailletem. Naši muži v prvním individuálním závodě v Östersundu propadli, nejlepší z nich byl na 30. místě Tomáš Krupčík. Moravec prožíval na trati od poloviny druhého kola peklo, třikrát minul a propadl se až na 92. pozici.

(zr)