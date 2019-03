Ilustrační FOTO - Pixabay

Chovy se budou muset hlásit od tří fen, schválila vláda

Pravidla pro chov psů se zpřísní, lidé budou muset hlásit veterinářům chovy od tří fen. Novinku obsahuje novela veterinárního zákona, kterou schválila vláda. Úřad o tom dnes informoval na twitteru. V současnosti se musí chov hlásit od pěti fen starších jednoho roku, tuto povinnost přinesla novela platící od předloňského listopadu. Zpřísňování se zavádí kvůli takzvaným množírnám, tedy místům, kde žijí psi nebo další zvířata za účelem zisku z jejich prodeje. Často zde žijí ve špatných životních podmínkách. Novela také zavádí možnost chovu hmyzu pro lidskou spotřebu nebo na výrobu bílkovinných produktů.

"Cílem návrhu je jednoznačná právní úprava chovu hmyzu určeného k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny. A spolu se stanovením podmínek pro výrobu produktů z hmyzu určeného k lidské spotřebě je cílem také odstranění administrativních překážek např. pro provozování tzv. zážitkových degustací hmyzu v restauracích," uvádí důvodová zpráva novely. Na hmyz by se tak mělo hledět jako na hospodářské zvíře.

V ČR se běžně prodávají cvrčci ve zverimexech jako potrava například pro gekončíky nebo chameleony. V tomto případě nejsou považováni za potravinu pro lidskou spotřebu, právní úprava by se jich tak týkat neměla. V ČR je zhruba sedm prvovýrobců hmyzu. "Dopad na prvovýrobce bude mít zařazení hmyzu mezi hospodářská zvířata. Tito chovatelé budou muset plnit povinnosti stanovené veterinárním zákonem chovatelům hospodářských zvířat," uvádí důvodová zpráva.

Zpřísní se podmínky pro chovatele psů, budou mít sedm dní na to, aby nahlásili veterinářům informace o tom, že chovají více než tři feny starší roku. Pokud se sníží počet chovaných fen pod tři, bude to také povinné do týdne nahlásit. Pokud bude v jedné domácnosti více chovatelů, bude mít oznamovací povinnost pouze jeden z nich. "V kontrolní praxi je možné se setkat s tvrzením kontrolovaných osob, že psi v domácnosti patří různým chovatelům, typicky rodinným příslušníkům, a počet psů jednoho chovatele tedy nepřesahuje zákonem stanovenou hranici. Cílem návrhu je tedy zamezit obcházení zákona a snahám vyhnout se oznamovacím povinnostem a veterinárním kontrolám," uvádí zpráva.

Oznamovat chov nebudou muset útulky pro zvířata, hotely a penziony pro zvířata, ozbrojené nebo bezpečností sbory, chovatelé loveckých psů nebo chovatelé vodících nebo asistenčních psů.

Novela také stanoví, že informace, které jsou nezbytné k ochraně zdraví lidí nebo zvířat, byly umístěné v letácích nebo na plakátech na dobře viditelných místech. Vlastníci, nájemci nebo provozovatelé to budou muset umožnit.

Provozovatelé jatek, kde není stálý veterinární dozor, budou hlásit dodávku jatečných zvířat tři dny dopředu. "V kontrolní praxi se ukazuje jako zcela nedostatečné ohlašovat dodávku jatečných zvířat 24 hodin předem, zejména v případech, kdy by se porážka měla uskutečnit ve dni následujícím po dni pracovního volna," uvádí důvodová zpráva.

Pokud nyní novelu zákonodárci schválí, měla by začít platit zhruba v polovině prosince letošního roku.

(čtk)