Děti - ekologická zátěž

V pátek 8. března jsme žili v duchu oslav MDŽ. I jedna naše televize ve zprávách popřála vše nejlepší k MDŽ, ne ženám, ale dámám. Tak nevím, zda se i na mě toto přání vztahuje. Mne však ve zprávách zaujala jedna krátká zmínka o německé feministce, která prý prohlásila, že děti tvoří velkou ekologickou zátěž a ona bude chránit Zem tím, že nebude mít děti.

Když to vezmu kolem a kolem, tak v konečném důsledku by lidstvo vymřelo a naší planetě by se tím pádem velice ulevilo. Vždyť člověk, co se vymanil jako živočišný druh z lůna živočišné říše a začal svět kolem sebe přetvářet k obrazu svému, nejdříve lovil, sbíral, pak pásl a kácel lesy, zúrodňoval půdu, zavlažoval, dobýval horniny, přemisťoval materiál, a tak přeměňoval povrch země.

Je tu ovšem druhá strana mince. Rozhodnou se pro toto řešení všichni? Asi těžko, neboť ve většině kultur je zachování rodu cílem všeho dění. Musíme si uvědomit, že pořád patříme mezi živočichy a první zákon přírody velí přežít, vytvořit další generace. Pokud evropská civilizace dospěla do tohoto bodu, že mladá generace nechce pokračovat v zachování našich hodnot přenosem na další generaci, asi si nezasloužíme přežít. Převálcují nás ti, kteří mají sílu a vůli pokračovat. Potom vidím i určitý smysl v současné migraci, neboť ti, co jsou životaschopnější, obsadí prostor zdegenerované dekadentní společnosti, která již nemá budoucnost. Tisícileté úsilí o rozvoj bude zmařeno, vrátíme se opět k začátkům a spirála dějin se bude točit dál, jak tomu vždy v dějinách bylo. Civilizace vznikaly, rozvíjely se a zase zanikaly.

Nechci skončit příliš pesimisticky, doufám, že i národy Evropy najdou v sobě sílu, zdravý rozum a volání přírody v mladých lidech zvítězí.

Jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Měli bychom se zamyslet, jaké reprezentanty tam zvolíme, aby prosazovali Evropu pro lidi, a ne pro buzeraci bruselskými úředníky. Evropská unie potřebuje nové vedení, které by jí nalilo živou krev do žil. Obyvatelé potřebují vizi nové Evropy, takové, která by řešila jejich problémy, a ne jen problémy kapitálu, velkých společností a bank. Kandidáti KSČM - Česká levice společně! mají předpoklady tato očekávání splnit.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM