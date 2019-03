A zase to nálepkování

Ilhan Omarová, americká demokratická kongresmanka, socialisticky orientovaná, si prožila druhou vlnu nejen sionistických útoků na svou osobu, zkrátka pokračování v účelovém obviňování političky somálského původu z antisemitismu atp. Tentokrát se ale do kouta už nikým zahnat nenechala a další omluva nepřišla. Naopak. Demokraté konečně dostali rozum, a dokonce se nyní částečně za svou kolegyni postavili. A to nejen kolegové z levicové frakce strany.

Ilhan správně kontrovala, že antisemitismem není to, když někdo kritizuje izraelského premiéra či izraelskou okupaci palestinských území. Ohradila se také proti tomu, aby kritici zpochybňovali její americké vlastenectví tím, že není dostatečně proizraelská.

Stejné je to s tím, kdo je a není demokratem. Demokraté by přece neměli svým kolegům diktovat, co si smějí a nesmějí myslet, co smějí a nesmějí říkat. Jasně, nebavíme se o zpochybňování holocaustu. To by bylo přes čáru a nikdo normální něco takového vůbec nemůže vypustit z úst – jsou určité hranice. Jenže to platí na obě strany…

Je normální, že izraelská volební komise před dubnovými parlamentními volbami zablokovala dosud parlamentní levicovou koalici arabských stran, zatímco ultrapravicovou extrémně protiarabskou kandidátku nazvanou Židovský domov povolila, ačkoli její šéf je označován za teroristu i ve spřátelených Spojených státech?!

Smůlu pak měl s plánovanou kandidaturou také levicový profesor Hebrejské univerzity Ofer Kassif, který proslul nebojácnou kritikou izraelského vedení a minulý měsíc v jednom rozhovoru pojmenoval aktuální stav věcí v blízkovýchodním regionu, když zdůraznil, že Izrael se dopouští plíživé genocidy palestinského lidu. A to byl hned oheň na střeše – izraelské orgány totiž pravdu neodpouštějí… V Tel Avivu zkrátka přituhuje a za daných okolností by k volbám nepustili ani legendu Knessetu Uri Avneryho, o Gideonu Levym ani nemluvě! Jak komentovala opozice, volební komisi v údajně nejdemokratičtější zemi regionu totiž ovládá pravice…

Co na to všechno český premiér Andrej Babiš, který se dočkal »vrcholu své politické kariéry« přijetím v Bílém domě? Co na tom, že ho nehostil žádný skutečný prezident s velkým P, ale parodie na politika Donald Trump. Ten Donald Trump, který prý chce blízkovýchodní konflikt vyřešit mírovou iniciativou, ale jednostranně nadržuje Izraeli a vůči Ilhan Omarové je nejtvrdší – žádá její okamžité odvolání z Kongresu. Inu, »demokrat«.

Roman JANOUCH