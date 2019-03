V popředí Kateřina Konečná, Stanislav Grospič a Pavel Kováčik, za nimi Marta Semelová.

Ženy vnášejí teplo do rodin a domácností

U příležitosti Mezinárodního dne žen uspořádaly Republiková rada Levicových klubů žen a poslanecký klub KSČM v sále Státních aktů ve Sněmovně seminář. Sál byl do posledního místa zaplněn členkami LKŽ z celé republiky a jejich příznivci.

Ženy pozdravili a poděkovali za celoroční práci ve prospěch společnosti, spolků, rodin i strany předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik, poslanec a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič a lídryně kandidátky evropských voleb »KSČM - Česká levice společně!« Kateřina Konečná.

»Toto není oslova, to je pokračování boje o naplňování významu Mezinárodního dne žen,« řekl v úvodu Kováčik a připomněl, jak se na půdě parlamentu svedl v uplynulých letech boj o to, aby se tento mezinárodní svátek vrátil do českého kalendáře. Matka Příroda stvořila muže a ženu, a ti nebudou vždy stejní - a je to tak správné, ale musí si být rovni, zdůraznil Kováčik, jenž současně poukázal na přetrvávající nerovnosti mezi muži a ženami v příjmové a důchodové oblasti. Jako hostitel poblahopřál prostřednictvím levicových žen všem ženám v republice a předal symbolicky velký pugét květin.

Stálý úsměv na tváři

»Zdaleka boj neskončil,« navázala Kateřina Konečná a potvrdila manko v rovnosti mezi muži a ženami v příjmové a důchodové rovině. A jsou poslanci, kteří si myslí, že ženy mohou pracovat non-stop například v obchodech, reagovala na páteční rozhodnutí sněmovny, kdy zvítězil pravicový názor, že velkoobchod, jenž zaměstnává většinou ženy, může fungovat zřejmě i o svátcích. A přitom ženy by rády právě v těchto dnech odpočívaly se svou rodinou. Europoslankyně Konečná sympaticky podtrhla význam maminek a babiček, které jsou věrnými podporovatelkami svých potomků, i když jsou tito již dospělí: »Tím, čím je má maminka a babička pro mne, tím samým jste vy pro vaše děti a vnoučata. Vy vnášíte teplo do rodin a domácností,« obrátila se k ženám. Na závěr popřála stálý úsměv na tváři.

Na skutečnost, že mnohé bylo v naší zemi dávno vybojováno, například volební právo žen v ČSR v roce 1919 a řada sociálních vymožeností v socialistické republice, poukázal Grospič. Slíbil, že komunisté budou i nadále navrhovat rozšíření počtu svátků, o nichž by měly být velké obchody zavřené. Jako odborář připomněl, že prvopočátek MDŽ je spojen s bojem za životní podmínky pro ženy a jejich rodiny v USA, jež jsou »kolébkou imperialismu, strojové velkovýroby, vykořisťované práce«.

Hudba je lék, humor taky

Ženám včetně hostů, mezi nimiž zmiňme předsedkyni KV KSČM Praha Martu Semelovou, tajemnici ostravské organizace ČSBS generála Končického Jaromíru Michálkovou nebo europoslance Jaromíra Kohlíčka, zazpíval nevidomý klavírista a zpěvák Jan Jareš z Prahy. Připravil si písně z repertoáru Divadla Semafor a další světoznámé hity podle hesla, že »hudba je lék« a »domácí lékárna vždycky a včas«. Amatérští divadelníci manželé Jiří a Hana Šímovi z Mladé Boleslavi rozesmáli účastníky a účastnice humornými skeči z partnerského života. »Však jsme spolu již 58 let,« vtipkoval pan Jiří.

(mh)

FOTO – Miloš SKÁCEL