Ilustrační FOTO - Pixabay

Tištěné protézy

Nemocnice v jordánském Ammánu získala nejmodernější technologii k výrobě protéz. Kromě jiného pomáhá i obětem války v Jemenu.

Protézy pro amputované vyrábí 3D tiskárna. Informovala o tom dnes agentura Reuters, která popsala případ jednadvacetiletého Jemence z Adenu Abdalláha Ájida.

Po zásahu jeho domu v roce 2017 přišel o ruku a druhá byla velmi těžce zraněna. Převezli ho do místní nemocnice, kde zůstal několik týdnů v kómatu. »Přál jsem si zemřít. Bylo by to lepší, než zůstat takhle. Styděl jsem se vycházet s amputovanýma rukama, jsem mladý, chtěl jsem se oženit, chtěl jsem práci,« řekl Ájid.

Zdravotnická charitativní organizace Lékaři bez hranic (MSF) ho loni v srpnu poslala k léčbě a rehabilitaci do Ammánu. MSF v roce 2006 založila program plastické chirurgie a v jeho rámci se snaží pacientům s amputacemi získat znovu nezávislost. Ájid byl vybrán pro program 3D protézy.

Šéf tohoto programu Samar Ismáíl řekl, že výroba 3D protéz je rychlejší a mnohem levnější. Taková náhrada přijde cenově na 30 dolarů (680 korun), zatímco ceny tradičních protéz začínají na 200 dolarech a mohou se vyšplhat do několika tisíců.

Ismáíl také připomenul, že další výhodou 3D protéz je jejich nižší váha a že pacienti je mohou používat déle. V Ammánu zatím těmito náhradami vybavili asi 20 pacientů z Pásma Gazy, Iráku, Sýrie a Jemenu. Ájidovi jeho protézy změnily život, i když bylo obtížné se naučit je používat. Díky terapii se zdokonalil a teď je už schopen si i sám zavázat tkaničky nebo si obléci košili. »Ztratil jsem chuť do života, ale teď po cvičení jsem v mnohem lepším duševním stavu,« přiznal Jemenec. Učí se ale stále dál a připravuje se na práci v prádelně. Jeho největším snem je vrátit se do Adenu a založit si rodinu.

(čtk)