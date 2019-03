Ilustrační FOTO - Haló noviny

Jak vybřednout z pasti dětských dluhů

Mohou mít děti dluhy? A mohou se kvůli nim později ocitnout v exekuci? Odpověď zní: Mohou. V ČR bohužel nejsou dluhy dětí nic neobvyklého. V exekuci je u nás v současnosti kolem šesti tisíc dětí do 18 let.

Nejčastější příčinou je jízda v MHD načerno a nezaplacení mobilnímu operátorovi, dokonce i za odvoz odpadků. Posledně jmenovaný problém už se podařilo zlikvidovat. Ale donedávna platilo, že poplatníkem za odvoz odpadu je i dítě s trvalým bydlištěm v dané obci. Paušální poplatek využívala k placení nákladů za komunální odpad většina měst a obcí. A nerozlišoval zletilé a nezletilé. Pokud za dítě rodiče nezaplatili, obec vydala platební výměr na jméno dítěte a vymáhala to na něm. Tento zákon byl v rozporu s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte a s Ústavou. Ústavní soud proto dané části zákona zrušil. Ne vždy to vedlo ke zrušení exekucí, »zaparkovaný« popelnicový dluh straší mnohé mladé dodneška.

Advokátka Alena Vlachová tak dlouho otravovala poslance, až je nakonec přesvědčila. V roce 2015 přijali novelu zákona o místních poplatcích, která stanoví pravidlo, že za děti poplatek za odpad platí rodiče nebo jejich zákonný zástupce. Nezletilému ho nelze vyměřit. V minulosti nejednou odcházely děti z dětského domova s exekucí na krku. Za pomoc právě jim dostala advokátka titul Právník roku 2017.

Dluhy za děti mají platit rodiče

Dnes se školáci mnohdy stávají dlužníky kvůli nezaplacení jízdného či tarifu na mobil. A pokud nezaplatí za jejich prohřešky rodiče, dluh s nimi roste i do desetitisícových částek až na ně po dosažení plnoletosti uhodí exekutor. Rodiče totiž ze zákona za dluhy svých potomků neodpovídají. Situaci mají pomoci řešit dvě novely zákonů, které jsou v hledáčku poslankyně, exministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD). Svou představu probírá s odborníky a bude se pro ni snažit získat i kolegy z jiných stran.

Podle novely občanského zákoníku, kterou připravuje, by v budoucnu přecházely dluhy dětí do 15 let na jejich zákonné zástupce, většinou na rodiče. »Je nutné odlišit děti, kterým ještě nebylo 15 let a mládež ve věku patnáct až osmnáct let. Práva nabývají děti postupně, stejně tak musejí nabývat i povinnosti,« řekla Valachová při představování návrhu před novináři. I nezletilí mají dnes ze zákona už způsobilost k právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové vyspělosti odpovídající jejich věku. A do toho placení operátorovi za telefon nebo koupení jízdenky v MHD patří.

Jde o to, že až dítě doroste do osmnácti let, nedostane třeba i „dárek“ v podobě nemalého dluhu. »Je naprosto logické, že když rodiče jsou zodpovědní za dítě do 15 let, jsou zodpovědní i za jeho dluhy. Zažil jsem případ, kdy jeden můj známý zjistil ve dvaceti letech, že jeho jízda načerno ve 14 letech už představovala takový dluh, že aniž by o tom věděl, exekutorem mu byl obstaven majetek,« uvedl pro náš list konkrétní příklad poslanec Ivo Pojezný (KSČM).

Poslanec Ivo Pojezný.

Jak zlikvidovat existující dluhy

Druhé opatření by podle poslankyně Valachové mělo řešit již existující dětské dluhy. Navrhuje novelu insolvenčního zákona, která by umožnila mladým, kteří posbírali dluhy před dosažením 18 let, oddlužení ve stejném režimu jako pro seniory. V praxi to znamená, že by se svých závazků mohli zbavit už po třech letech a nemuseli by dodržet žádný limit minimálně splacených pohledávek. A to za podmínky, že alespoň polovina pohledávek je z doby před dosažením plnoletosti dlužníka.

Exekuce sice nemůže přímo na nezletilé, ale věřitelé si rádi počkají na dosažení plnoletosti. Mnozí hříšníci spoléhají na to, že dluh je po třech letech tzv. soudně promlčen, jenže i poté ho lze vymáhat, pohledávka tím nezaniká.

»Určitě to má logiku. Zodpovědnost člověka do 18 let není tak výrazná, rozlišovací schopnost ani zodpovědnost u mladých lidí ve společnosti asi není tak velká, jak bychom si třeba představovali. Takže to, co navrhuje Valachová, je celkem rozumné řešení,« tvrdí Pojezný s tím, že návrh však ještě nečetl, může tedy reagovat jen obecně. Zdůraznil, že větší úlohu tu musí sehrávat rodiče. Na druhou stranu však uznává, že nemusejí být informováni, protože potomci nejednou třeba o svém prohřešku neřeknou a problémy narůstají.

(ku)