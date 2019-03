Zinédine Zidane se vrátil na lavičku Realu Madrid, aby ho dostal opět na fotbalové výsluní. FOTO - goal.com

Zidane opět u kormidla »Bílého baletu«

Trenér Zinédine Zidane se po necelých deseti měsících vrací na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Francouzský mistr světa z roku 1998 u týmu "Bílého baletu" vystřídal Santiaga Solariho, kterého dnes vedení klubu od mužstva kvůli špatným výsledkům odvolalo. Zidane se podle webu Realu dohodl s klubem na smlouvě do června 2022.

Zidane (46) nečekaně odstoupil po minulé sezoně poté, co Real dovedl ke třem prvenstvím v Lize mistrů po sobě. Mužstvo po něm převzal Julen Lopetegui, který byl ale v listopadu po špatných výsledcích odvolán. Nahradil jej dřívější kouč rezervy madridského celku Solari, jenž byl původně jmenován dočasným koučem, ale záhy si vysloužil smlouvu až do léta 2021.

Real ale v poslední době opět zabředl do výsledkové krize, která minulý týden vyvrcholila ostudnou domácí porážkou 1:4 v odvetě osmifinále Ligy mistrů s Ajaxem Amsterodam a vyřazením z prestižní soutěže.

»Bílý balet« vypadl i z domácího poháru a ve španělské lize má výraznou ztrátu 12 bodů na vedoucí Barcelonu, takže nejspíš jedinou trofejí v sezoně pro něj bude prosincový titul z klubového mistrovství světa. Solari byl proto odvolán a k týmu se vrací bývalý legendární záložník Realu Zidane.

»Je to obrovská zodpovědnost. A je skvělé být zpátky. Nezapomněl jsem, co jsme společně vyhráli,« řekl Zidane při podvečerním uvedení do funkce. »Do Realu se vrací nejlepší trenér světa,« konstatoval prezident madridského velkoklubu Florentino Pérez.

Někdejší francouzský reprezentant a držitel Zlatého míče Zidane údajně minulý týden nejprve nabídku znovu převzít Real odmítl. Nakonec se ale s vedením dohodl na návratu. Během svého prvního angažmá na lavičce madridského klubu vedle tří trofejí v Lize mistrů také jednou vyhrál španělskou ligu a dvakrát španělský Superpohár, Superpohár UEFA a klubové mistrovství světa. Celkem vedl Real ve 149 soutěžních utkáních.

»Jsem šťastný, že jsem zase doma. Chci zapracovat na tom, abychom klub dovedli zpátky tam, kam patří,« dodal Zidane.

(čtk)