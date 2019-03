Slávista Král povolán do reprezentace

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý překvapivě povolal pro úvodní zápas evropské kvalifikace v Anglii 22. března a domácí přípravný duel s Brazílií o čtyři dny později Alexe Krále z pražské Slavie. Defenzivní univerzál je jediným úplným nováčkem v kádru. Do nominace se po zranění vrací obránce Marek Suchý, ve výběru je zatím 20 hráčů, Šilhavý ještě tým doplní o další tři jména.

Nadcházející zápasy budou pro reprezentanty prvními dvěma v kalendářním roce. Duelem v Anglii český tým vstoupí do skupiny evropské kvalifikace, kde jsou ještě Bulharsko, Černá Hora a Kosovo. S Brazílií, která je historicky nejúspěšnějším celkem mistrovství světa, se reprezentace utká poprvé od Poháru FIFA v roce 1997 a teprve podruhé v Praze. V roce 1956 československý tým s »Kanárky« remizoval bez branek.

Národní celek se proti gigantům pokusí navázat na povedený úvod pod trenérem Šilhavým, který v září nahradil u mužstva Karla Jarolíma a vyhrál s ním tři ze čtyř zápasů.

Dvacetiletý Král se v zimě vrátil z Teplic do Slavie a navzdory velké konkurenci v týmu ligového lídra se nečekaně rychle prosadil do základní sestavy. Ve čtvrtek si dokonce připsal první gól, jímž pomohl k remíze 2:2 v úvodním osmifinále Evropské ligy v Seville.

»To, že se dostal do základní sestavy Slavie, mu hodně pomohlo v nominaci. Velmi dobře kopal už v Teplicích a teď jen potvrzuje svoji formu. Je to hráč komplexní, výborně mentálně nastavený, ví, co chce. Věřím, že se prosadí i v nároďáku,« řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Ve výběru je celkem šest slávistů, naopak ani jeden hráč z Plzně. »Je to asi logické. Slavia hraje dobře, hraje Evropu, výborně reprezentuje český fotbal. Takže logické vyústění, že se její hráči objevují v nominaci,« podotkl Šilhavý.

Tým doplní do pondělního srazu. »Tři volná místa jsou pro tři ofenzivní hráče. Hrotové nebo hráče zkraje. Všichni, co jsou mezi náhradníky, jsou potenciální,« dodal Šilhavý.

Nominace české fotbalové reprezentace na zápas kvalifikace mistrovství Evropy v Anglii (22. března v londýnském Wembley) a přípravné utkání s Brazílií (26. března v Praze v Edenu)

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Tomáš Vaclík FC Sevilla 23 0 Tomáš Koubek Rennes 9 0 Jiří Pavlenka Brémy 8 0 Obránci Theodor Gebre Selassie Brémy 52 3 Vladimír Coufal Slavia Praha 3 0 Pavel Kadeřábek Hoffenheim 36 3 Ondřej Kúdela Slavia Praha 0 0 Marek Suchý Basilej 39 1 Tomáš Kalas Bristol 18 2 Ondřej Čelůstka Antalyaspor 8 1 Filip Novák Trabzonspor 19 1 Záložníci Jaromír Zmrhal Slavia Praha 12 1 David Pavelka Kasimpasa 18 0 Bořek Dočkal Sparta Praha 39 6 Tomáš Souček Slavia Praha 16 2 Alex Král Slavia Praha 0 0 Jakub Jankto Sampdoria Janov 17 2 Lukáš Masopust Slavia Praha 1 0 Matěj Vydra Burnley 24 5 Útočníci Patrik Schick AS Řím 14 5





(čtk)