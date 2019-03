Eden čeká fotbalový svátek - 26. března se česká reprezentace střetne s Brazílií. Ilustrační FOTO - wikipedie.cz

»Brazilská« výstava v Edenu

K příležitosti nadcházejícího přípravného utkání českých fotbalistů s Brazílií se uskuteční ve slávistickém muzeu stadionu v Edenu, kde se bude hrát, speciální výstava. K vidění budou vedle nejrůznějších předmětů vztahujících se k zápasům s »Kanárky« také originály Zlatých míčů českých legend Josefa Masopusta a Pavla Nedvěda.

Výstava bude slavnostně otevřena za účasti fotbalových osobností a internacionálů v sobotu a potrvá do 31. března. Vstupné bude 150 korun a děti do 15 let budou mít výstavu zdarma. Po dobu jejího trvání se uskuteční ve slávistickém muzeu i několik besed a autogramiád. Samotný zápas s Brazílií je v Sinobo Stadium na programu 26. března.

»Utkání s Brazílií vnímáme jako celospolečenskou událost širšího významu a jsem rád, že můžeme v rámci takto chápané akce nabídnout ve spolupráci se Slavií fanouškům naprosto výjimečnou výstavu, jejíž ozdobou jsou nejen originály obou Zlatých míčů naší fotbalové historie,« uvedl pro web Fotbalové asociace ČR její předseda Martin Malík.

Výstava zmapuje všechny předchozí zápasy s Brazílií od mistrovství světa v roce 1938 až po Pohár FIFA v roce 1997. K vidění budou fotografie, nejrůznější předměty, videa a rozhovory s přímými účastníky utkání a také exponáty představující jihoamerickou zemi i z jiného než sportovního pohledu.

Vedle Zlatých míčů jediných dvou českých vítězů prestižní ankety si budou moci návštěvníci prohlédnout míč s podpisem legendárního kanonýra »Kanárků« Pelého či pohár a medaile ze světového šampionátu v roce 1962, kde československý tým skončil druhý po finálové porážce právě s Brazílií.

Nedvědův Zlatý míč bude v Praze k vidění výjimečně, neboť je součástí stálé expozice v muzeu Juventusu Turín, kde bývalý kapitán působí ve vedení klubu. »Děkujeme prezidentovi Juventusu Turín Andreovi Agnellimu nejen za zapůjčení Zlatého míče, ale i za fotbalovou spolupráci mezi oběma kluby. Věříme, že si čeští fotbaloví fanoušci užijí naprosto unikátní příležitost vidět jediné dva české Zlaté míče v rámci jedné výstavy,« uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

(čtk)