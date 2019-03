Ilustrační FOTO - Haló noviny

Budvar loni vyvezl rekordní objem piva

Národní podnik Budějovický Budvar loni exportoval nejvíce piva ve své historii. Objem vývozu se meziročně zvýšil o 8,5 procenta na 1 075 000 hektolitrů. Národní pivovar tím potvrdil pozici druhého největšího českého exportéra s jednadvacetiprocentním podílem na celkovém českém vývozu. Během posledních deseti let se export Budvaru zvýšil téměř o 85 %.

Haló noviny o tom informoval mluvčí Budvaru Petr Samec. Národní podnik loni vyvážel do 79 exportních teritorií. Více než 90 % objemu exportu tvořil světlý ležák »Budweiser Budvar«, který se v některých zemích prodává pod značkami »Budějovický Budvar« nebo »Czechvar«. »Nejvíce budvarského piva i loni směřovalo do Německa, kde se navíc podařilo dosáhnout nového historického rekordu,« řekla Renata Pánková, vedoucí oddělení exportu Budějovického Budvaru. Meziroční nárůst prodeje v Německu činil téměř šest procent. »Tento výsledek je o to cennější, že v Německu se nám daří dlouhodobě. Již řadu let je naše pivo nejprodávanějším importovaným pivem v německém maloobchodu a za posledních pět let jsme objem prodeje zvýšili o čtvrtinu,« dodala Pánková.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Mezi pět největších odbytišť se loni zařadily Polsko, Rusko, Slovensko a Spojené království. »V Rusku jsme objem navýšili o 64 %, což také představuje historické maximum,« doplnila Pánková. Budějovický Budvar zvýšil loni prodej celkem ve 39 zemích. »Skokanem roku podle hodnotových ukazatelů se stalo Švédsko, které patří mezi naše nejdůležitější trhy a objem prodaného piva se tam meziročně zvýšil téměř o 80 %. Velmi nás potěšil i výsledek ve Spojených arabských emirátech, kde jsme prodej zdvojnásobili. Tento region se ukazuje být nejen náročným, ale pro naše pivo i velmi zajímavým. Točený Budvar si můžete vychutnat v plážovém baru jednoho z nejluxusnějších hotelů na světě v Palace Emirates v Abu Dhabi, musíte však počítat s tím, že i cena bude vysoce prémiová,« uzavřela Pánková. Loni se pivovaru také podařilo realizovat historicky první dodávky piva do Bahrajnu, na Bermudské ostrovy a do Senegalu. Po několika letech byl obnoven export do sedmi zemí - například do Angoly, Albánie či Iráku.

Veškeré pivo z Budějovického Budvaru se vaří výhradně z českých surovin pouze na jediném místě, a to ve varně v Českých Budějovicích a v souladu s podmínkami pro Chráněné zeměpisné označení.

