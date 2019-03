Ilustrační FOTO - Pixabay

Děsivé útoky na mladé Brity

V Británii výrazně roste počet útoků nožem, jejichž oběťmi jsou mladí lidé. Zkraje března byli v Londýně a u Manchesteru ubodáni dva sedmnáctiletí Britové, minulý týden zase skupina útočníků ohrožovala noži studenty na koleji v hrabství Lancashire.

Tragický trend vzápětí podle ČTK řešili poslanci britského parlamentu, kteří vládu vyzvali k rychlým krokům. Ministr vnitra Sajid Javid však prohlásil, že problém nemá jednoznačné řešení, uvedla stanice BBC.

Lidé z okolí posledních obětí tvrdí, že dívka i chlapec byli velmi oblíbení a neměli nepřátele. Na mnoha místech vyrostly spontánní památníky zasypané květinami. Sedmnáctiletá dívka v jednom z parků na východě Londýna hrála s přáteli na kytaru, než byla napadena. Ve městečku Hale Barns nedaleko Manchesteru byl zase ubodán stejně starý mladík. Zatímco v prvním případě policie po pachateli zatím marně pátrá, ve druhém zadržela dva mladíky stejně staré jako oběť. Útoky se podle veřejnosti zdají být zcela náhodné.

Nárůst o 100 %

Podle údajů britského zdravotního systému přibylo za posledních pět let dětí a mladých lidí do 16 let ošetřených s bodnými zraněními téměř o sto procent. Labouristická poslankyně Stelle Creasyová v Dolní sněmovně přečetla jména 18 mladých lidí, kteří byli během prvních dvou měsíců letošního roku zavražděni v Londýně. »Tohle je krizová situace, která vyžaduje adekvátní reakci,« vyzvala úřady k rychlému jednání.

Konzervativní ministr vnitra Javid odsoudil toto nesmyslné násilí a konstatoval, že úřady na vážný stav reagují. Podle člena vedení londýnské policie Grahama McNultyho pracují členové jednotky zabývající se násilnými činy mnoho hodin přes čas a jen za tři dny osobně kontrolovali více než 2500 lidí.

Podle bývalého šéfa londýnského policejního sboru lorda Hogana-Howea by pomohlo zavedení pozice nezávislého kontrolora, který by dohlížel na to, jak policie nakládá s penězi určenými na boj s násilnými zločiny. »Pokud k tomu nebudeme přistupovat jako ke krizi, bude trvat další dva roky, než se dočkáme nějakých činů,« řekl BBC.

Výmluvy Mayové

Premiérka Theresa Mayová nedávno úhybně prohlásila, že chápe obavy Britů z rostoucího počtu podobných útoků, ale že prý nijak nesouvisí s poklesem počtu policistů v ulicích. V souvislosti s pravicovými úspornými opatřeními za posledních téměř deset let totiž ubylo jen v Anglii a Walesu podle BBC na 20 000 policistů.

(rj)