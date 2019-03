Pohled do výstavních prostor Lidické galerie, kde probíhá umělecká výstava »S Čechy jsem skončil«.

Nový lidický cyklus

Profesoři Jan Sokol a Václav Bělohradský pokřtí zítra katalog »S Čechy jsem skončil« a zahájí nový lidický cyklus »Hovory o svobodě«. O události nás informoval Filip Petlička z Památníku Lidice.

Tento program Památník připravil k 15. březnu jako připomínku německé okupace zbytků Československa z roku 1939 a také úmrtí filozofa Jana Patočky (1977).

Katalog »S Čechy jsem skončil« přináší tvorbu současného sochaře Martina Zeta, jenž vystavuje od prosince 2018 v Lidické galerii. Výstava trvající do konce dubna nese název Československé dějiny od Zet do Zet.

Martin Zet svým dílem ponouká a provokuje k zamyšlení nad stavem současnosti, zostřuje tak naši citlivost vůči dění kolem nás. Zároveň nás i sebe neustále nutí nezapomenout. V Památníku Lidice prezentuje své vidění českého státu a Lidic v něm, jejich místa v dějinách i ve svém osobním životě. Subjektivně tematizuje formativní děje, texty, dokumenty a okamžiky historie posledního století. Název »S Čechy jsem skončil« je založen na výroku zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který ho měl vyslovit 23. května 1942, čtyři dny předtím, než byl tento prominentní nacista, šéf Hlavního říšského bezpečnostního úřadu a kat českého národa odstraněn Kubišem a Gabčíkem v pražské Libni.

Autor k publikaci řekl: »Více než dvacet let po smrti svého otce sochaře Miloše Zeta (1920-1995) jsem konečně našel odvahu a začal jsem se probírat jeho pozůstalostí. O minulosti nemluvil. Některé sochy i dokumenty jsem viděl poprvé a uvědomil jsem si, že toho o nedávné minulosti ani přítomnosti země, ve které žiji, moc nevím. Začal jsem tedy hledat, co určovalo, kam se posledních sto let ubírala.«

FOTO – Památník Lidice