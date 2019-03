Hlavní sídlo Českého statistického úřadu v Praze 10-Strašnicích. Ilustrační foto - wikimedia commons

Jaké bude příští sčítání?

Český statistický úřad poslal k připomínkám návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, při kterém bude většinu potřebných údajů získávat z veřejných registrů nebo přes internet. Zbývající informace budou získávat sčítací komisaři.

Zákon předpokládá, že se do sčítání budou muset opět zapojit všichni obyvatelé ČR. Vyplňovat by ale měli méně údajů než v roce 2011. Místo 47 by jich mělo být 23. »Využití dostupných administrativních zdrojů dat umožní zcela zrušit formulář s údaji za domy,« uvádí například předkládací zpráva. Většinu informací chtějí statistici získat z veřejných registrů, lidí se chtějí ptát na ty údaje, které dostupné nejsou.

Hlavním způsobem sběru dat bude podle materiálu online sčítání. »Terénnímu došetření prostřednictvím sčítacích komisařů pak budou podléhat pouze ty osoby a domácnosti, které nevyplnily údaje online,« uvádí návrh. V rámci něj bude možné požádat o doručení sčítacího formuláře do poštovní schránky. »V souvislosti s tím bude respondentům umožněno odeslání vyplněného listinného formuláře poštou,« uvádí dále zpráva.

Sčítací komisaře by přitom měla zajistit podle dohody se statistiky Česká pošta. Pošta by při sčítání měla za maximálně 1,1 miliardy korun s DPH zajistit sčítací komisaře i vytištění, doručení, vybírání, skenování a skartování formulářů. Dohoda by měla být uzavřena do konce března.

Náklady na sčítání vyčíslil ČSÚ v návrhu zákona na 2,226 miliardy korun. »To ve srovnání s minulým sčítáním představuje jejich reálný pokles o téměř 22 procent,« uvádí materiál. Dalším úsporám brání podle zprávy zejména chybějící registr bytů či registr dosaženého stupně vzdělání.

Sčítání se koná každých deset let. Poprvé bylo na českém území v roce 1869. Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, se uskutečnilo devět sčítání. V ČR bylo poslední před osmi lety, kdy se dotazníky daly poprvé vyplňovat přes internet. Statistici tehdy obdrželi skoro 17,5 milionu papírových a elektronických formulářů. Třeba Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Nizozemsko, Slovinsko či Rakousko využívá k získání dat své registry. České databáze podle statistiků ale všechny potřebné údaje neobsahují.

(ste)