Pro bezpečný a mírový svět podle not USA splnil Babiš do puntíku vše!

Zdá se, že společné prohlášení prezidenta USA Trumpa a premiéra ČR Babiše na závěr jeho návštěvy v USA dá alespoň na chvíli zapomenout na všechny předcházející hříchy skutečného majitele Agrofertu.

Prohlášení obou státníků je jistotou a zárukou, že Česká republika se stává jedním z největších, nejspolehlivějších vazalů politiky USA, pokračování dobývání zbytku světa, který nesdílí hodnoty a zájmy USA.

Zatímco největší evropský světový hráč, Německo, mnoho chuti k plnění závazku týkajícího se vyčlenění dvou procent HDP pro investice do obrany a modernizace svých ozbrojených sil nemá, tak Česká republika namísto chybějících financí do resortu sociálních věcí, zdravotnictví či školství se rozhodla desítkami miliard korun ročně navíc »dotovat« vojenský průmysl v zámoří.

Na rozdíl od jiných aliančních spojenců NATO zůstává Česká republika nadále největším spojencem i v otázce zapojení našich vojáků do zahraničních vojenských misí. Vždyť podle vyjádření premiéra můžeme být na stav české armády pyšní. Jaká je skutečná realita, bylo vidět 28. 10. 2018 při vojenské přehlídce v Praze.

Podtrženo a sečteno. Hlavní body Babišovy cesty do USA – Westinghouse, Huawei a NATO – byly splněny do puntíku. Je zbytečné vypisovat výběrové řízení na dostavbu Temelína, stejně jako na dodávky vojenských hraček, které jsou již v zámoří pro naši armádu připravené. Jako bonus a možná to nejcennější z návštěvy jsou instrukce pro českého premiéra od šéfky CIA!?

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM