Paní Němcová a jedna »kytarová show«

Kauza i pseudokauza čekala na premiéra po návratu domů. Tam, za oceánem, prý lobboval za český automobilový průmysl a na jednání s ředitelkou CIA dostal možná i »argumenty« proti Huawei a jiným státům a jejich firmám, nenakloněným Spojeným státům. Tady doma ho zatím čekala rána za ranou. Tam prý byl úspěšný. Pokud máme výsledky amerických jednání brát z pohledu ministra Petříčka, který za oceánem byl o několik dnů dřív a pak se vrátil zklamán, že si ho Babiš nepřizval na jednání. »Jelo se tam proto«, rozumějte Petříček, »že jsme potřebovali návod, jak máme postupovat«. Ne, nevymyslel jsem nic na těchto slovech. Tak nějak to měl vyslovit ministr zahraničí, ještě když byl za oceánem, poté, co se ho kdosi zeptal, proč vlastně do Ameriky jel, když premiér tvrdil, že ho tam neposílá, protože návštěvu u Trumpa si vyjednal on sám a je dobře zorganizována. A ČT jeho vyjádření zařadila do zpráv. Odvysílala to jednou, pak už jí to zřejmě někdo zakázal.

Úspěšný premiér se ovšem vrátil domů. Petříček mu jistě v hlavě nesedí. Myslí si o něm své. Ale jsou jiní, z nichž ho hlava musí bolet. Vondráček se svou kytarou a předseda poslaneckého klubu ANO s podivnými jednáními s Kapschem. Prý k dispozici jsou i odposlechy. Bude tedy zřejmě ještě hodně legrace. I když, já jako občan, kroutím hlavou nad bohorovností těch nahoře, nad tím, jak si myslí, že všechno se může a nic vlastně není zakázáno. »Kauzu Faltýnek« řeší policie a všechno může být jinak. To, co jsem napsal o bohorovnosti, ovšem platí dál.

Tou druhou kauzou je »kytara a zpívající Vondráček«. Nic proti kytaře, nic proti zpěvu, ale je blbost brnkat z pultu ve Sněmovně. Chlapi, když se napijí, dělají ovšem různé hlouposti. V době oné kytarové exhibice Vondráček ještě nebyl předsedou Sněmovny. Chlapům obyčejně ženy, když se vrátí domů v takovém »zpívajícím« stavu, dávají »po čuni«. A je klid. Jenže to by tu nesměla být puritánka poslankyně Němcová z ODS. Ano, ta samá, co po kauze Nagyová-Nečas se drala do funkce premiérky a nenechala si říct, že průšvih ódéesáckého předsedy s kabelkami a dalšími nesmírně drahými dary, se sledováním jeho tehdejší manželky, s pokusem vyměnit hlasy tří revoltujících poslanců za lukrativní neposlanecké posty, bylo »nad normu«. Ještě, že tu byl prezident a řešil všechno jinak.

Srovnávat ovšem kytarové faux pas se zmíněnou kauzou je vskutku »velmi pošetilé«. Mohlo urazit puritánku Němcovou, může být využito jejími poslaneckými druhy, kteří se snaží zapomenout na kauzu dnešní paní Nečasové, když se ještě jmenovala Nagyová. Rozhorlená poslankyně, cítící se jako povolaná ochránkyně »dobrých mravů« a »ohrožené demokracie«, hrdě nastavila svou hruď. Bojím se však, že jí to nepomůže, že Vondráček by skutečně měl za to tehdy »dostat po čuni«, ale že je to málo na »přibití na kříž«. Pokud by se takto postupovalo, pak »na kříži« by už kromě Nagyové byl úplatkářský senátor Novák ze severních Čech či narychlo do Sněmovny jen kvůli potřebnému hlasu povolaný právoplatně odsouzený bývalý náměstek na kolínské radnici, ministři, kteří »odkláněli své peníze«, aby o nich manželka nevěděla, či získali za dobu svého ministrování majetek daleko přesahující jejich ministerský plat. Výčet není úplný a paní Němcová ho pochopitelně zná. S »kauzou Vondráček«, který zřejmě »po čuni« od premiéra dostal, se ale ty, které jsem jmenoval, a další z dílny ODS za jeho »kytarové show« těžko mohou srovnávat.

Otakar ZMÍTKO