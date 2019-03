Hospodští remcalové?

Každý jistě zaznamenal kauzu předražených mobilních operátorů, respektive naprosto nevýhodných tarifů oproti obdobným tarifům v jiných zemích. Nejde o nic nového, takto přeplácíme mobilním operátorům už roky. Proč se to rozvířilo právě nyní? A proč se to vůbec děje?

Jedná z mých kamarádek, se kterou se - co se týče politiky - asi nikdy neshodnu, má na mnoho věcí poněkud osobitější, naprosto opačný názor (nechtějte slyšet, jak rozebírala osvobození ČR za druhé světové války…), ale v něčem jí musím dát za pravdu.

Češi umějí vzít za práci, umějí vymyslet spoustu věcí, umějí prakticky z ničeho udělat něco. Vždyť po staletí se o nás hádají mocnosti, každou chvíli si někdo přivlastnil naše území, nebo ho chtěl alespoň ekonomicky využívat. Časy, kdy jsme byli svými pány a hrdě stáli v čele, byly. Ale už dávno… A vyznačovaly se jedním důležitým faktem. Vždy v čele naší země stála osobnost, která dokázala prosadit nejen své zájmy, ale zájmy celého národa nad vše ostatní.

Poslední desetiletí vlajeme mezi východem a západem. Nechci zde polemizovat, jestli bylo lépe před čtyřiceti lety, nebo dnes. Faktem je, že v každé společnosti a v každé době se najde někdo, kdo má zájem vládnout, ale nemá buď dostatečné zkušenosti a silnou osobnost, nebo prostě je veden více svým egem a osobními zájmy než zájmy národa, který zastupuje. Problém nastane, když se takových lidí sejde víc.

Již několikrát jsme byli jako národ puštěni, prodáni, vyměněni za zlaté tele… A většinou jsme se zmohli jen na nejisté přešlapování, chvilkové hrozby pěstí a pak už jen nadávání po hospodách.

Předražená mobilní data jsou jen vrcholem ledovce, který vysává naši ekonomiku, respektive vysává kapsy nás všech a zisky odlévá daleko za hranice. Využívá naše know-how, naši šikovnost a píli. A naši laxnost v sebeprosazení… Proč měly kdy v historii cizí mocnosti zájmy o naše území? Ropu nemáme, máme možná ještě trochu uhlí a nějakou tu rudu, ale už to také není, co to bývalo. Jo a máme lithium… asi ještě… Co ale máme je česká šikovnost, vynalézavost a pracovitost. A tu chtěli a chtějí buď využít nebo v rámci ekonomické konkurence zrušit.

Co se děje dnes, každý ví. Každý druhý si to i připouští (doufám). Ale kdo proti tomu bojuje? Takových lidí je minimum. Nedokážu si představit, že by průměrný Čech šel každý víkend demonstrovat jako ve Francii. Máme spoustu výhod. A jednu obrovskou nevýhodu. Dokud se za nás do čela nepostaví někdo, komu půjde skutečně o zájmy všech, a bude dostatečně silný pro zvednutí ze židle většiny národa, budeme jen remcat po hospodách. Rozdrobení, rozhašteření kvůli oblbujícímu mainstreamu, neschopni aktivně se bránit třeba ekonomickému vykořisťování…

Český národe, probuď se!

Helena KOČOVÁ