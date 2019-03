Ilustrační FOTO - Pixabay

Povinné očkování

V Itálii začal znovu platit zákon o povinném očkování, podle kterého mohou úřady rodičům neočkovaných školních dětí udělit pokutu až 500 eur (skoro 13 000 Kč).

Zákon prosadila předchozí levicová vláda a současný kabinet populistických stran jeho platnost loni pozastavil. Ministryně zdravotnictví Giulia Grillová ale další odklad platnosti zákona odmítla. Podle nařízení musejí mít všechny děti, které v Itálii navštěvují předškolní zařízení a školu, platné potvrzení, že mají všechny povinné vakcíny. Pokud rodiče takové potvrzení školkám a školám nedodají, mohou se jich týkat některé postihy. Předškolní zařízení mají právo neočkované dítě do šesti let věku odmítnout přijmout. V případě povinné školní docházky dětí od šesti do 16 let pak mají školy možnost nechat udělit rodičům pokutu.

Podle zákona musejí mít děti očkování proti deseti chorobám, mimo jiné proti spalničkám, zánětu mozkových blan, tetanu, dětské obrně, příušnicím a černému kašli.

(čtk)