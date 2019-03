Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vlna vyřazování

Británie, Brazílie, Německo, Irsko, Mexiko, Singapur, Jižní Korea, Malajsie, Norsko a Omán jsou dalšími v řadě zemí, které se v posledních hodinách rozhodly kvůli nedělní nehodě dočasně vyřadit z provozu stroje Boeing 737 MAX 8.

Australský úřad pro civilní letectví (CASA) dočasně zakázal novým boeingům přistávat i startovat na nejmenším z kontinentů už v neděli. Stejně tak Čína. Americký letecký úřad (FAA) přitom v pondělí vydal dobrozdání pro letoun, který se za poslední půlrok zřítil dvakrát. FAA zároveň vyzval firmu, aby do dubna vylepšila kontrolní systém stroje. Boeing přislíbil, že urychleně dokončí práce na zlepšení softwaru ovládání této verze svého nejprodávanějšího letounu. K dočasnému vyřazení z provozu vyzvali FAA někteří američtí zákonodárci. Úřad však stroje označil za »vhodné pro letecký provoz« a vyzval jejich výrobce k urychlenému dokončení změn kontrolního systému.

Společnost Boeing v pondělním prohlášení uvedla, že již několik měsíců vyvíjí »vylepšení softwaru letové kontroly«, díky kterému by měl být »bezpečný letoun ještě bezpečnější«. Změny by podle firmy měly být připraveny k uvedení do provozu v nejbližších týdnech.

Česká letecká společnost Smartwings zatím nevyřadila z provozu svá letadla Boeing 737 MAX 8, počká na vyjádření Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).

(čtk)