Markéta Vondroušová se dostala v Indian Wells do skvělé formy. FOTO - beinsports.com

Česká tenistka nadchla Indian Wells, postupuje i Karolína Plíšková

Vondroušová porazila světovou dvojku Halepovou

Vítězné tažení české tenistky Markéty Vondroušové na tenisovém turnaji v Indian Wells pokračuje! Devatenáctiletá rodačka ze Sokolova vyřadila na turnaji označovaném jako pátý grandslam světovou dvojku Rumunku Simonu Halepovou 6:2, 3:6, 6:2 a postoupila do čtvrtfinále. V něm je rovněž Karolína Plíšková po bitvě s Estonkou Kontaeitovou 7:6, 4:6, 6:2.

Už v předchozích kolech si 61. hráčka žebříčku WTA Vondroušová připsala cenná vítězství. Na tvrdém povrchu v Kalifornii dokázala finalistka únorového turnaje v Budapešti vyřadit světovou čtrnáctku Rusku Kasatkinovou a Lotyšku Ostapenkovou (22. WTA), předloňskou vítězku Roland Garros.

První set byl pro bývalou světovou jedničku Halepovou jako ze zlého snu. Ani jednou si neudržela podání, jindy do úmoru běhající hráčka nestíhala údery mladé české soupeřky, která vyhlášenou obranářku několikrát vyškolila i ukázkovým kraťasem. Až v druhé sadě se favorizovaná Rumunka vzpamatovala. Zlepšila servis, ve čtvrtém gamu o něj připravila Vondroušovou a vyrovnala. »Ona je jak stroj, ale dej na svoje instinkty,« radil o přestávce před rozhodující sadou kouč Jan Hernych, zatímco si obě hráčky na lavičce stěžovaly na zdravotní potíže.

Zoufalá Halepová

Chvíli to vypadalo, že jeho svěřenkyni už nefunguje podání ani zkracování hry. Brejk z prvního gamu ale Halepové ihned oplatila a loňská šampionka French Open pak už v zoufalství vršila chybu na chybu. Příznačná v tom byla i závěrečná hra, v níž Halepová při svém podání neuhrála ani jediný míč a její poslední úder skončil v autu.

Ve čtvrtfinále se Vondroušová utká s šestou nasazenou Ukrajinkou Svitolinovou.

Markéta si tak na turnaji kategorie Premier Mandatory poprvé zahraje čtvrtfinále. »Bojovala jsem o každý míč a chvílemi jsem měla pocit, že na kurtu umřu. Naběhala jsem toho fakt moc, ale stálo to za to. Mám to tu moc ráda. Loni se mi tu dařilo a letos je to ještě lepší,« říkala šťastná Vondroušová. Levou rukou hrající Češka zdolala hráčku světové desítky na šestý pokus. »Maky podala fantastický výkon po všech stránkách. Zvládla to skvěle fyzicky i mentálně. Uhrála si to. Je moc šikovná,« ocenil kouč Hernych svou svřenkyni, která nadchla diváky svým odvážným stylem.

Bencicová v ráži

Plíšková si v Indian Wells zahraje mezi osmičkou nejlepších počtvrté v řadě. Kontaveitovou zdolala ve vyrovnaném duelu, který rozhodlo několik míčků. »Bylo tam pár těsných bodů, mohla jsem vyhrát ve dvou setech, ale byl to kvalitní souboj,« řekla naše tenistka po zápase, který ukončila po dvou hodinách a třech minutách. V boji o postup mezi poslední čtyřku ji čeká Švýcarka Belinda Bencicová, která vyřadila světovou jedničku a obhájkyni titulu Japonku Naomi Ósakaovou hladce 6:3, 6:1. Plíšková se s Bencicovou na okruhu WTA ještě neutkala, obě se však dobře znají. »Mimo kurt jsme dobré kamarádky. Teď je v ráži, za poslední dva tři týdny porazila hodně skvělých hráček, takže to bude těžké. Má sebevědomí, ale já taky hraju dobře a mám své zbraně,« řekla Plíšková.

Ze hry venku je v Indian Wells i mužská světová jednička Srb Novak Djokovič, jenž prohrál ve 3. kole s Němcem Philippem Kohlschreiberem 4:6, 4:6.

(red)