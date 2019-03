Davidové nevyšla střelba, šampionkou Öbergová

Vytrvalostní závod na mistrovství světa v biatlonu vyhrála olympijská šampionka Švédka Hanna Öbergová. Nejlepší českou reprezentantkou byla v Östersundu Veronika Vítková, která skončila s jednou chybou třináctá. Markéta Davidová nenavázala na dvě umístění na stupních vítězů v tomto ročníku Světového poháru. Vinou pěti trestných minut obsadila až 43. příčku a nevyužila šanci na zisk malého křišťálového glóbu.

Öbergová (23) podruhé za sebou na vrcholné akci v nejdelší ženské disciplíně sestřelila všech dvacet terčů. Rovněž bezchybnou Italku Lisu Vittozziovou za sebou nechala o 23,6 sekundy. Vittozziové i stříbro stačilo na celkové prvenství v disciplíně. Bronz získala Francouzka Justine Braisazová, která byla nejrychlejší z biatlonistek s jednou trestnou minutou.

Stejnou bilanci na střelnici měla i Vítková, jež ale kvůli pomalejšímu běhu ztratila na vítěznou Öbergovou dvě a půl minuty. »Škoda té jedné rány, ale jinak jsem ráda, že jsem si pak ty tři položky pohlídala a nulovala,« řekla.

Skončila 26 sekund za elitní desítkou, ale po dosavadním trápení v sezoně takový výsledek brala. »Já to beru pozitivně, tady jsem si po té sezoně trochu tu chuť spravila,« poznamenala biatlonistka, která byla na MS ještě 16. ve stíhačce.

Davidová udělala po dvou chybách na každé stojce a navíc přidala jednu minelu vleže. S pěti trestnými minutami nemohla navzdory pátému běžeckému času pomýšlet na přední umístění. »Dneska mi rychlý běh nepomohl. Já nevím, co se na té střelbě dělo. Nemyslím si, že by nějak moc foukalo, spíš to byly moje chyby. Prostě se to nepovedlo a samozřejmě mě to mrzí," řekla.

Poprvé v životě odstartovala s červeným číslem pro vedoucí závodnici disciplíny. »Určitě si to číslo nechám. Myslím, že to byla další cenná zkušenost, která se mi bude hodit. A doufám, že to nebylo naposledy, co jsem měla tohle číslo,« komentovala to.

V celkovém hodnocení vytrvalostních závodů klesla na třetí místo za Vittozziovou a Slovenku Paulinu Fialkovou. Tu poslední rána připravila o titul. Po devatenácti zásazích před ní udělala dřep, aby uvolnila nohy, ale stejně minula. Skončila pátá s odstupem 45,5 sekundy na vítěznou Öbergovou.

S výjimkou Vítkové žádná Češka nebodovala. Eva Puskarčíková skončila s třemi chybami těsně před Davidovou. Jessica Jislová při prvním startu na tomto MS udělala čtyři chyby a umístila se v šesté desítce.

Ve středu čeká v Östersundu vytrvalostní závod muže, odstartuje v 16.10.

Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. Öbergová (Švéd.) 43:10,4 (0 trest. minut), 2. Vittozziová (It.) -23,6 (0), 3. Braisazová (Fr.) -32,5 (1), 4. Dahlmeierová (Něm.) -39,5 (1), 5. P. Fialková (SR) -45,5 (1), 6. Brorssonová (Švéd.) -49,9 (1), 7. Hauserová (Rak.) -53,7 (0), 8. Wiererová (It.) -1:06,7 (2), 9. S. Gasparinová (Švýc.) -1:59,5 (1), 10. Merkušynová (Ukr.) -2:04,6 (1), ...13. Vítková -2:30,5 (1), 42. Puskarčíková -4:53,4 (3), 43. Davidová-4:58,2 (5), 55. Jislová -5:39,3 (4).

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Vittozziová 140, 2. P. Fialková 111, 3. Davidová 102, ...34. Vítková 31, 49. Puskarčíková 15, 60. Charvátová 8.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 26 závodů): 1. Vittozziová 818, 2. Wiererová 792, 3. Kuzminová (SR) 718, 4. Röiselandová (Nor.) 717, 5. Mäkäräinenová (Fin.) 598, 6. Öbergová 566, ...20. Davidová 376, 36. Vítková 179, 44. Puskarčíková 138, 78. Charvátová 31, 89. Jislová 10.

(čtk)