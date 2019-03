Semelová: Ve školství se mnohdy začíná stavět od střechy

Školství chybí stabilita. V rámci semináře, týkajícího se školské problematiky, to uvedla předsedkyně Odborné sekce školství ÚV KSČM Marta Semelová. Seminář se v pondělí 11. března, pod záštitou organizace Šance na návrat, uskutečnil v Jazzové sekci.

Podle Semelové chybí vize vzdělání, každý ministr přichází s novou reformou, někdy »deformou«. Základem jsou podle ní mateřinky a základní školy. »Problém je, že se na to zapomíná a začíná se stavět od střechy,« uvedla. Vadí jí, že mnohé, co fungovalo, se v 90. letech zrušilo. Netvrdí, že nebyly chyby, ale vylila se vanička i s dítětem. A nyní se zjišťuje, že mnohé chybí a vrací se k tomu. »Třeba ke školním dílnám,« řekla Semelová.

Ty jsou podle ní potřebné kvůli tomu, že když některému dítěti nejdou teoretické předměty, může najít zalíbení v manuální činnost a zažít pocit úspěchu. Středoškolské a vysokoškolské vzdělání je podle ní důležité, zároveň je třeba vrátit prestiž učebním oborům, nikoli ale tak, aby vyučení lidé sloužili jako levná pracovní síla. Jednoznačně odmítla školné na všech typech škol, včetně mateřských a vyšších odborných, což komunisté dlouhodobě prosazují. »Možnost vzdělání nesmí určovat peněženka,« řekla.

V rámci semináři diskutovali také Václav Fořtík (Piráti), podle kterého by bylo dobré několik let ve školství nic nereformovat, Václav Klaus ml. (ODS), který je jen pro dílčí změny, Robert Vašíček (SPD), který by se nerad vzdával »státního standardu« , Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), jenž upozornil na rozdíly ve kvalitě městských a venkovských škol, Pavla Ducháčková Chotková (Zelení), jež upřednostňuje školskou evoluci před revolucí, a Ivan Pilný (ANO), který by posílil prestiž učitelů.

»Základem vzdělání by mělo být veřejné školství,« řekla Semelová. Přičemž soukromé školy by podle ní měly hrát doplňkovou roli, a »pokud možno za své«. Vymezila se proti slovům Klause, který kritizoval schválené změny v regionálním školství, které nastanou od roku 2020 (část již letos). Komunisté je naopak podpořili, dlouhodobě totiž kritizovali, že školy byly financovány jen na základě počtu žáků, což vedlo k předhánění se v tom, kdo jich bude mít víc.

