Výmysly a lži USA a venezuelské opozice

Široce medializovaná zpráva, že vláda venezuelského prezidenta Nicoláse Madura nechala zapálit koncem února kamion s humanitární pomocí ze zahraničí, se podle nedělní zprávy renomovaného listu The New York Times nezakládá na pravdě. Požár způsobil jeden z protirežimních demonstrantů, uvedl americký deník.

Venezuela se potýká s hospodářskou krizí, za niž podle tvrzení části analytiků do značné míry může řízená hospodářská politika Madurovy socialistické vlády. Maduro ale zahraniční pomoc odmítá s tím, že ji Venezuelané nepotřebují a že jde o intervenci Spojených států amerických a Kolumbie se snahou svrhnout jeho režim. Aby vstupu humanitární pomoci do Venezuely zabránil, nechal prezident v únoru na hranicích postavit zátarasy a poslal k nim armádu.

Když 23. února u venezuelsko-kolumbijské hranice čekaly kamiony s humanitární podporou, jeden z automobilů zachvátily plameny. Americký viceprezident Mike Pence tehdy napsal, že »tyran v Caracasu tančil«, když jeho stoupenci »zapalovali potraviny a léky«. Americké ministerstvo zahraničí zveřejnilo videonahrávku s komentářem, podle kterého Maduro zapálení kamionů nařídil. Také venezuelská opozice publikovala snímky hořící pomoci, které následně převzala řada médií v Latinské Americe jako důkaz Madurovy krutosti.

Záznam vypovídá jasně

Americký deník The New York Times ale uvedl, že dosud nezveřejněný videozáznam, který list získal, a některé další videozáznamy umožnily rekonstrukci tehdejších událostí, které zcela odporují verzi Washingtonu i venezuelské opozice. Podle těchto videonahrávek to vypadá, že požár, údajně nešťastnou náhodou, založil jeden z opozičních demonstrantů, kteří přišli na hranici vojenskou blokádu prolomit. Na videonahrávce je vidět, jak jeden protivládní demonstrant hodí Molotovův koktejl směrem k policistům, kteří blokují most spojující Kolumbii a Venezuelu s cílem zabránit průjezdu kamionů. Během letu se od láhve oddělí kus látky použitý jako hořlavá náplň a zamíří k nákladnímu autu s pomocí. O půl minuty později je kamion v plamenech, píše s poukazem na nahrávku list The New York Times.

Léky tam nebyly

Zapálení pomoci vedlo koncem února k širokému odsouzení vlády ve Venezuele. Mnozí Madurovi kritici po incidentu poukazovali na to, že režim nechal při potyčkách na hranici zničit ohněm léky, přestože mnoho lidí ve venezuelských nemocnicích na jejich nedostatek umírá. Podle The New York Times ale i tvrzení o zásilce léků je nepodložené. Americká Agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID), která byla hlavním dodavatelem pomoci čekající na mostě, léky na seznamu darovaného materiálu vůbec neměla.

Jeden vysoký venezuelský opoziční představitel deníku The New York Times řekl, že shořelá zásilka obsahovala zdravotnický materiál jako ochranné roušky a rukavice, nikoli však léky. Na videonahrávkách zhlédnutých redaktory listu bylo vidět, že v krabicích jsou mimo jiné hygienické balíčky obsahující mýdlo či zubní pastu. Vylhané tvrzení o spálených lécích ale přetrvalo. »Maduro najímá zločince, aby pálili léky a potraviny určené pro občany Venezuely,« napsal 2. března na Twitteru bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton.

Washington si vede svou

Když The New York Times kvůli rozporuplnému incidentu oslovil americké úřady, byla jejich slova již opatrnější. »Výpovědi svědků naznačují, že požár začal, když Madurovy síly násilně blokovaly vstup humanitární pomoci do země,« uvedly v prohlášení, aniž specifikovaly, kdo oheň založil. Američtí činitelé rovněž zdůraznili, že bez ohledu na konkrétní okolnosti (a pravdu) stejně připisují odpovědnost za incident Madurovým silám, protože ty toho dne kamiony blokovaly. Madurova vláda od začátku informovala, že kamion zapálili opoziční demonstranti. Uvedla také, že zásilka pomoci obsahovala prošlé potraviny či americké zbraně.

»Záhadný« výpadek

V pondělí venezuelská vláda popřela, že by v zemi někdo zemřel kvůli rozsáhlému výpadku elektřiny. Opozice však tvrdí, že v různých nemocnicích po celé zemi zemřely přes dvě desítky lidí. Samozvaný vůdce venezuelské opozice Juan Guaidó prohlásil, že »na řešení situace spolupracuje s odborníky ze zahraničí«. Zároveň znovu vyzval armádu stojící za Madurem, aby se přidala na stranu opozice. Je to další řízená kampaň proti venezuelské levici. »S překvapením zjišťujeme, že se na sociálních sítích hovoří o množství mrtvých. To je naprosto nepravdivé,« uvedl ministr zdravotnictví Carlos Alvarado. »Cílem těchto tendenčních informací je jen zneklidnit obyvatelstvo,« dodal. A vyprovokovat.

Záhadný masový výpadek elektrické energie postihl celou Venezuelu minulý čtvrtek odpoledne místního času a než se v řadě regionů dodávky proudu podařilo obnovit, nastal v sobotu další výpadek. Výpadky elektřiny nejsou v této jihoamerické zemi nijak neobvyklé, ale dosud se vždy týkaly jen několika regionů. Takto rozsáhlý výpadek podle expertů nemá obdoby, nic podobného se dosud nestalo. Až nyní. Zvláštní načasování. Guaidó výpadek ihned připsal na vrub Madurovy vlády, aby politickou krizi ve Venezuele ještě více vyhrotil.

Dnem antiimperialismu nazvali příznivci a zastánci prezidenta Nicoláse Madura svou demonstraci, kterou uspořádali v ulicích venezuelské metropole Caracasu v sobotu.

