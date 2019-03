Všichni (p)rezidentovi muži

Zanedlouho se bude volit hlava státu na Ukrajině. Dovolím si tedy uvést k tomu pár svých poznámek. Kandidátů na (p)rezidentský úřad na Ukrajině je celkem 31. Musím však podotknout, že kandidát za Komunistickou stranu Ukrajiny Petro Symonenko byl odmítnut při registraci u Ústřední volební komise s tím, že nemůžou zaregistrovat představitele komunistické strany. Ústřední volební komise zamítla také registraci kandidátům Sergeji Fareňukovi a Vitaliji Velidčenkovi. Adeptů na (p)rezidentský úřad je celkem 31.

Jen ty nejhlavnější kandidáty vám představím. Petro Porošenko, současný prezident Ukrajiny, Julija Tymošenková, lídr strany Vlast, Vladimir Zelenskij je bavič, Jurij Bojko, poslanec, Olesandr Vilkul, poslanec, představitel strany Opoziční blok, Oleh Ljaško, lídr Radikální strany, Andrej Sadovij, primátor města Lvov. Kandidát také musí složit zálohu 2,5 milionu hřiven.

Že k volbám občané Ukrajiny nechtějí vůbec jít, je už dnes jasné. Já sám znám osobně jen Olesandra Vilkula, se kterým jsem se setkal dvakrát na Ukrajině, ale i v Bruselu, kde měl zahajovat mou výstavu o Ukrajině. Nakonec mu vyhrožovali likvidací jeho rodiny a podnikání. Takže se omluvil a před vernisáží utekl a jel domů. Považuji ho za jediného, který by teoreticky mohl jako bývalý ministr průmyslu se svým programem a schopnostmi pozvednout Ukrajinu. Ale je v kleštích současné vlády, která si ho pěstuje jako pseudo-opozici.

Druhým kandidátem, kterého znám osobně, je Andrej Sadovij, primátor města Lvov a hlavně člověk, který je figurkou Ihora Kolomojského, největšího agresora na UA a zakladatele soukromých vojenských praporů, které jsou vyšetřovány za zločiny proti lidskosti. Lidé mají na výběr mezi 28 kandidáty, které si postavily a mají pod kontrolou USA. Zbytek je pod kontrolou do počtu a jako již zmíněná pseudo-opozice. S Julijí Tymošenkovou jsem se sice nesetkal, ale byl jsem v rajonu, kde bydlí, byl jsem v její kanceláři s její tajemnicí, která organizovala její volební kampaň do parlamentu. Julija má hlavní a jediný bod programu a tím je dostat Ukrajinu do NATO. Takže do (p)rezidentských voleb jdou hlavně rezidenti strýčka Sama. No, bude to ještě zajímavé. Sám jsem přesvědčen, že občané Ukrajiny budou volby hodně ignorovat.

Roman BLAŠKO