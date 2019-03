Puigdemont chce domů

Katalánský expremiér Carles Puigdemont (56), který po uspořádání referenda o nezávislosti Katalánska v říjnu 2017 odešel do Belgie, se chce vrátit do Španělska. Tam mu ale hrozí zatčení kvůli obvinění ze vzpoury. Puigdemont se chce vrátit domů jako poslanec Evropského parlamentu (EP), do něhož chce být zvolen v květnových volbách.

Katalánský expremiér Carles Puigdemont. FOTO - wikipedia commons

Řekl to v úterý katalánskému rozhlasu RAC 1. Domnívá se, že jako europoslanec bude mít imunitu a španělská policie ho nebude moci zatknout. Plán má ale několik mezer, na které upozornila španělská i katalánská média. Separatistický politik tvrdí, že europoslancem se stane v okamžiku, kdy ho voliči zvolí. Podle deníků El Periódico a El País se ale europoslancem může stát až poté, co ho oficiálně potvrdí španělská ústřední volební komise. A ta to podle španělských zákonů učiní až tehdy, když zvolený politik složí přísahu slibem na ústavu před španělskou volební komisí. El Periódico uvedl, že podobnou podmínku ostatní země EU nemají. Španělská legislativa výslovně neříká, že slib musí politik složit osobně. Agentura EFE ale s odvoláním na své zdroje uvedla, že komise Puigdemonta na seznam zvolených europoslanců nezařadí, pokud nebude slibu ve Španělsku fyzicky přítomen. Puigdemontovi právníci ale tvrdí, že slib je pouhá formalita. Podle nich unijní právo vyžaduje, aby úřady daného státu »sdělily parlamentu jména zvolených poslanců«. Jsou proto připraveni podat stížnost k Soudnímu dvoru EU okamžitě poté, co vyjdou výsledky voleb v úředním věstníku. Imunita europoslance se navíc vztahuje jen na vyšetřování, stíhání a soudní řízení za názory vyjádřené při výkonu jeho evropského mandátu a nevztahuje se na spáchání trestného činu.

Deník El País a katalánský El Nacional upozornily na to, že Evropský parlament během úterka mírně upravil na svých stránkách v anglické a španělské verzi informace týkající se imunity europoslanců. Dřívější formulace uváděla, že imunitu europoslanec nemá, když se dopustí trestného činu, nebo když ho z něj soudní instance podezřívají. Nově podle deníků v tomto odstavci je, že imunity »se nelze dovolávat« v případě trestného činu. V evropských květnových volbách se chystá kandidovat i další katalánský separatistický politik Oriol Junqueras, který ale ze Španělska neutekl a je už od listopadu 2017 ve vazbě. Minulý měsíc s ním a dalšími 11 katalánskými politiky začal v Madridu soud, v němž Junquerasovi hrozí až 25 let vězení za vzpouru také kvůli referendu o nezávislosti.

