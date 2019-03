Ilustrační FOTO - Haló noviny

Krátce ze Sněmovny

Vyhostit opakovaně odsouzené cizince půjde rychleji

Vyhoštění cizinců, kteří byli v České republice opakovaně odsouzeni pro úmyslný trestný čin, se zřejmě zrychlí. Počítá s tím vládní novela zákona o pobytu cizinců na území ČR, kterou včera schválila Sněmovna. Normu ještě musí schválit Senát a potvrdit prezident Miloš Zeman.

Proces by měl podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) trvat nejvýše půl roku. Možnost soudního přezkumu správních rozhodnutí o vyhoštění zůstala zachována. Repatriace cizince by neměla být možná do zemí, které ČR nepovažuje za bezpečné a kde by jim hrozila újma na zdraví. Návrh počítá také s tím, že zrušit trvalý pobyt bude možné už po trojnásobném odsouzení za úmyslný trestný čin. Novela také umožní vládě zavést mimořádná pracovní víza na omezenou dobu jednoho roku.

Poslanci odmítli návrh místopředsedy výboru pro bezpečnost Zdeňka Ondráčka (KSČM), aby internetoví zprostředkovatelé ubytování typu Airbnb museli hlásit policii ubytovatele. Podle Ondráčka se tak stalo poté, co ministerstvo vnitra nečekaně podporu tomuto návrhu odvolalo. »Myslím, že jste se nechali koupit,« řekl Hamáčkovi. »Já bych velmi vážil slova o tom, kdo si koho koupil. Stanovisko jsem nezměnil. Vyprošuji si jakékoli náznaky na korupci,« ohradil se ministr. Ondráčkův návrh by byl podle něj obtížně vymahatelný po firmách sídlících v cizině. »Jestliže ministerstvo vnitra pod vaším vedením přijalo filozofii, že pokuty a sankce uložené v ČR do zahraničí ani nezkoušíme vymáhat, tak to je velice špatný argument a špatný signál,« reagoval Leo Luzar (KSČM).

Leo LUZAR, poslanec PSP ČR.

Návrh má také kabinetu umožnit stanovení kvót pro ekonomické migranty nebo zavedení povinných integračních kurzů pro zahraniční pracovníky.

Sněmovna podpořila vznik Národní sportovní agentury

Poslanci v rámci novely o podpoře sportu umožnili vznik Národní sportovní agentury, která převezme od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací.

Novelu přijali navzdory opoziční kritice, že vznik agentury jako nového centrálního úřadu je nesystémový a že rozdělování peněz bude málo transparentní. Poslanci odmítli opoziční návrhy, aby agentura byla například příspěvkovou organizací ministerstva školství, nikoli novým úřadem.

Člen školského výboru Ivo Pojezný (KSČM) vznik agentury přivítal. »Jsme pro to, aby sportovní prostředí bylo co nejstabilnější a aby mělo nějakou vizi kvalitního rozvoje. Doufáme, že i obsazení agentury bude vysoce kvalifikovanými lidmi, neúplatným personálem, takže bude vytvořen zásadní předpoklad pro spravedlivější, průkaznější a věrohodnější rozdělování finančních prostředků státu do této oblasti,« uvedl.

Předsedou agentury bude moci být osoba starší 30 let, která má nejméně pětileté zkušenosti v řídící funkci v oblasti sportu. Na rozdíl od požadavků na jiné představitele centrálních úřadů by předseda agentury mohl být člen Parlamentu.

Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry. Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Agentura by měla mít částečně parametry samostatného ministerstva. Její předseda by měl pobírat stejný plat jako ministr. Měla by mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.

Konec kumulací odměn z funkcí?

Mzda placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu nebo vlády, se zřejmě sníží na dvě pětiny. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO a Pirátů proti kumulaci odměn z funkcí, kterou včera schválila Sněmovna.

Předloha odolala návrhu lidovců na vrácení do druhého čtení i občanských demokratů na zamítnutí. Zamíří nyní k posouzení do Senátu. Z úst odpůrců často zněla slova jako pokrytectví, populismus a závist.

Krácení odměn má podle Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) snížit motivaci ke hromadění funkcí. Peníze zůstanou v rozpočtech měst, obcí a krajů, které je budou moci použít na své projekty, uvedla za předkladatele Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Naopak Marek Benda (ODS) mluvil o »zbytečném populismu«, předseda lidovců Pavel Bělobrádek o »normálním hnusném populismu« a Petr Pávek (STAN) o »výronu závisti a populismu«. Odpůrci poukazovali také na to, že někteří zákonodárci souběžně působí ve svých původních zaměstnáních, přičemž v takovém případě by se jim mzda nekrátila. Podle Karla Raise (ANO) se během hry nemají měnit pravidla. Voliči prý vědí, jaké funkce kandidáti do voleb zastávají.

Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, zhruba od 39 000 korun do 111 300 korun. Hejtmani pobírají přibližně mezi 117 200 a 128 900 korunami, které náleží primátorovi hlavního města. Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad činí 82 400 korun.

