Ilustrační FOTO - Pixabay

Šetřit? Ano, ale ne na důchodech!

Osm ministrů za hnutí ANO jednalo s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o úsporách na příští rok, jež si vynucuje zhoršující se výkon ekonomiky. Povětšinou navrhli snížení provozních nákladů. KSČM tuto strategii podporuje, především však trvá na valorizaci důchodů.

Například ministr dopravy Dan Ťok navrhl na příští rok snížení personálních a provozních nákladů ministerstva o sedm až deset procent. Naopak peníze na investice podle něj zůstanou. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce šetřit například v oblasti informačních technologií. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek našel zhruba miliardovou úsporu, ministerstvo prý může škrtnout sedm až deset procent míst, aniž by se to dotklo zaměstnanců soudů a státních zastupitelství. Ministr obrany Lubomír Metnar slíbil, že úspory se nedotknou armády, ale jen civilní části resortu obrany. Podobně se po jednání se šéfkou státní kasy vyjádřila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která slíbila snížit provozní výdaje ministerstva na příští rok zhruba o deset procent a zrušení zejména neobsazených míst v resortu, aniž by se to dotklo investic.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

S vládní strategií souhlasí předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). »Určitě neškrtat investice. Naopak snižování počtu zaměstnanců, neobsazených pozic, ale zejména snižování provozních nákladů na ministerstvech a jejich organizacích, je cestou správným směrem,« komentovala výsledek jednání Vostrá.

Vostrá se však pozastavila také nad tím, že vláda hledá rezervy teprve ve chvíli, kdy se zhoršují ekonomické výhledy. »Škoda, že tato opatření neproběhla už v minulých letech. Či přesněji: někteří zaměstnanci se vůbec neměli nabírat, pokud nebylo jasné, zda budou mít náplň a zda na ně budou prostředky i v budoucnu. Nutno přiznat, že tato neprozřetelnost jde na vrub vlády minulé, ale také nutno přiznat, že v ní byli stejní aktéři jako dnes, tedy ANO a ČSSD,« podotkla Vostrá. Podle ní by hledání efektivní státní správy měl být úkol nezávislý na hospodářském cyklu. »Mělo by probíhat průběžně,« podotkla Vostrá.

KSČM si je podle Vostré vědoma, že v případě hospodářského zpomalení, jež prognózují makroekonomové, musí být vláda obezřetnější a hledat úspory. Přístup KSČM k vládě se však nemění. Žádá plnění dohody o toleranci. »Požadavky, jimiž podmiňujeme náš případný souhlas s rozpočtem na rok 2020, jsou jasné: Valorizace důchodů, žádné škrty v sociální oblasti a žádné snižování výdajů na investice,« uvedla Vostrá.

Ťok po jednání se Schillerovou též zdůraznil, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) by měl příští rok dostat minimálně stejně peněz jako letos. SFDI letos hospodaří s 86,3 miliardy korun. Ťok též dodal též, že slevy na jízdném by měly zůstat zachovány. »Podle mě zatím slevy smysl dávají,« řekl Ťok.

Ministři ČSSD na jednání se Schillerovou nepřišli, všechny zastoupil předseda sociálních demokratů a ministr vnitra Jan Hamáček.

Schillerová v únoru vyzvala ministry při debatě o rozpočtu na příští rok, kdy stát počítá s nižším tempem růstu než dosud, k hledání úspor a navrhla snížit počet státních zaměstnanců o deset procent. Zároveň přišla i s návrhem snížit výdaje o 25 miliard korun, přičemž s výrazným snížením výdajů počítá například u ministerstev pro místní rozvoj, dopravy zemědělství, životního prostředí nebo kultury. Naopak polepšit by si mohla kancelář prezidenta nebo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Národní rozpočtová rada ve své pravidelné zprávě v březnu uvedla, že by vláda by neměla snižovat daňovou zátěž ani zavádět výrazná rozpočtová omezení.

Státní rozpočet se ke konci února dostal téměř do dvacetimiliardového schodku po lednovém přebytku 8,8 miliardy korun. Loni v únoru vykázal rozpočet přebytek 25,8 miliardy korun.

(ste)