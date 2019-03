Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM: Nemůžeme ohrozit výdaje eráru

Dodávky tepla a chladu budou spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty až od příštího roku. Rozhodla o tom v úterý večer Sněmovna, když stvrdila svoji podobu vládního daňového balíčku. Odmítla pozměňovací návrh Senátu, který chtěl snížit DPH na teplo a chlad už od letošního 1. července.

Pro sněmovní verzi bylo 158 ze 173 přítomných poslanců, proti se nezvedla žádná ruka, většina Pirátů se však hlasování zdržela. Senátní návrh nepodpořily ANO, ČSSD a KSČM, naopak pro bylo 70 poslanců ODS, SPD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti, zapotřebí jich však bylo nejméně 87.

Senátoři chtěli také snížit DPH na vybrané služby řemeslníků a na točené pivo na deset procent už nyní, zatímco vláda s tím počítá až v novele zákona o elektronické evidenci tržeb, kterou začínají probírat sněmovní výbory. Senát chtěl rovněž snížit spotřební daň z piva. Ministerstvo financí se senátní verzí nesouhlasilo, podle něj by přinesla nežádoucí dopady.

»Senátní verze je z našeho pohledu v podstatě takové alibistické zdůvodnění něčeho, s čím státní rozpočet pro letošek nepočítá. Ohrozilo by to valorizaci důchodů, mohlo by to rozkolísat sociální systém,« řekl před hlasováním novinářům místopředseda ÚV KSČM, místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Stanislav Grospič.

»Změny, s nimiž nám novelu vrátil Senát, jsou z větší části jen kopií těch, co Sněmovna zamítla,« zdůraznila již dříve pro náš list předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Komunisté některé požadavky opozice podporují, současně si však uvědomují, že by to znamenalo nemalý zásah do eráru, který na to pro letošek není připravený. Poslanci KSČM ve Sněmovně nepodpořili návrhy opozice už při konečném hlasování v prosinci právě proto, že důsledkem požadovaného snížení daní by byl nemalý výpadek v příjmu státního rozpočtu 2019.

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

Přijatá novela daňového řádu je podle Vostré důležitá zejména proto, že tam dochází k implementaci některých evropských směrnic. »To ostatní bylo už takové vyšperkování jednak z ministerstva financí, a pak poslaneckými návrhy. My jsme podpořili sněmovní verzi ne proto, že by se nám některé pozměňovací návrhy Senátu nelíbily – jde třeba o snížení DPH na vodné a stočné. Problém je však v tom, že tam byly jiné, pro nás nepřijatelné pozměňovací návrhy. A v tomto případě se bohužel nedá vybrat jen to, co se nám líbí, ale musíme to brát komplexně, rozhodli jsme se proto upřednostnit verzi Sněmovny,« reagovala včera pro Haló noviny Vostrá s tím, že snížené DPH na vodné a stočné je v návrhu novely EET, která už ve Sněmovna prošla prvním čtením.

Co je a co není pokrytecké?

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) poukazovala na to, že novela zákona o evidenci tržeb, která současně snižuje DPH na vybrané zboží a služby, je v dolní komoře už od loňského června. »Kdyby opozičním poslancům na snižování daňové zátěže těmto podnikatelům skutečně záleželo, nebránili by schválení novely. Nynější snaha zákonodárců z řad opozice převtělit snížení DPH do senátního pozměňovacího návrhu se mi tak zdá poněkud pokrytecká,« uvedla. Za její slova o pokrytectví se jí dostalo kritiky z řad ODS. Předseda klubu Zbyněk Stanjura prohlásil, že není pokrytectvím, když hájí program, se kterým byl zvolen.

Balíček ve schválené podobě zvyšuje limity pro využití výdajových paušálů u živnostníků z nynějšího jednoho milionu korun na dva miliony. Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání. Předloha zahrnuje i změnu zákona o celní správě, která umožní celníkům, aby při kontrole hazardu a dodržování EET používali krycí doklady. Obcím a dalším samosprávám balíček rozšiřuje možnost získat odpočet na DPH, kterou zaplatily např. při budování infrastruktury. Tato změna podle vlády reaguje na požadavky obcí, které se často setkávají s nemožností uplatnit nárok na odpočet daně u déle trvajících investic.

Balíček rovněž zavádí zdanění zahřívaného tabáku spotřební daní. Ta by podle návrhu měla být aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši, jako je u tabáku ke kouření. Zdanění má začít platit ještě letos. Na návrh rozpočtového výboru pak norma prodlužuje ČT a ČRo možnost využívat částečné odpočty na DPH, a to až do konce roku 2021. Zjednodušit se mají daňové odpočty na podporu výzkumu a vývoje. Zpřesňuje se také pravidlo, že pokud si firma najme manažera, který bude funkci vykonávat jako podnikatel, bude jeho odměna podléhat DPH.

(ku, jad)