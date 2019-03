Pražská demonstrace proti NATO. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Nepotřebujeme útočný pakt, nýbrž mír a spolupráci

Dvanáctého března, v den, kdy někteří politici a vojáci na Pražském hradě slavili 20. výročí vstupu ČR do Severoatlantického paktu (ovšem řady sedadel ve Španělském sále byly značně prořídlé), se v podhradí na pražském Klárově a v Ostravě-Porubě sešly skupiny občanů, kterým není lhostejné, v jakém vojensko-politickém uskupení se jejich vlast nachází.

»Vypadá to, že celá vláda slaví na Hradě, ale ne my v podhradí. Proto musíme ještě více pozvednout svůj hlas,« vyzval Milan Krajča z Českého mírového hnutí (ČMH). Právě tato organizace spolu s Českým mírovým fórem, OI Ne základnám, Alternativou zdola, Asociací Vojáci proti válce a dalšími spolky mítink pořádala. Účastníci odsoudili členství ČR v imperialistickém bloku NATO a odmítli jakoukoli cizí vojenskou přítomnost na území ČR i účast českých ozbrojených sil v zahraničních válečných agresích.

Zdroj smrtelného nebezpečí

»Chceme vystoupit z NATO. Účast ČR v NATO a přítomnost jeho vojsk na ruských hranicích považujeme za zdroj našeho smrtelného ohrožení, nikoliv za zvýšení naší bezpečnosti. Proto navrhujeme náš odchod z tohoto vojenského paktu, do něhož jsme nikdy neměli být zataženi,« uvedla předsedkyně Českého mírového fóra (ČMF) Vladimíra Vítová a hned nabídla, jak na to: Do aliance jsme v roce 1999 nevstupovali na základě referenda, a proto není nutné na základě referenda vystoupit. Existují způsoby okamžitého ukončení našeho členství.

Podle ČMF jsou, a byly, všechny válečné agrese, jichž je pakt protagonistou, ve smyslu mezinárodního práva i ve smyslu všeobecných zákonů lidského života válečnými zločiny. Zbytečné a záměrně vyprovokované války Severoatlantické aliance stály život stovky tisíc lidí a připravily nepředstavitelné utrpení: zničená města a majetky a nesmyslně promrhané peníze za válčení. »Miliony lidí vyhnaly tyto války ze svých domovů,« připomněla Vítová s tím, že tyto zločiny (například bombardování Libye, Jugoslávie, invaze do Iráku atd.) nikdo nevyšetřuje a nesoudí.

Problém NATO je v samotném nenaplňování Washingtonské smlouvy, poznamenal předseda Alternativy zdola Karel Růžička. »Musíme být těmi, kteří vyžadují plnění této zakládací smlouvy,« vyzval veřejnost, a mínil tím článek 1 smlouvy, jenž zavazuje účastnické státy především využít všech mírových forem řešení sporů. »Nepotřebujeme obranný pakt, natož útočný, potřebujeme mírový pakt!«

Kandidát do Evropského parlamentu za KSČM – Česká levice společně! Petr Pick, účastník dublinské konference proti cizím vojenským základnám (2018), ubezpečil, že v odporu proti NATO nejsme osamoceni, protože v každé zemi jsou síly, jež odmítají tuto alianci a vedoucí úlohu USA v ní. Na konferenci byl překvapen, kolik iniciativ sdílelo své zkušenosti ze svých mateřských zemí s přítomností základen NATO či přímo USA. Vlády v těchto zemích nejsou svobodné, poznamenal.

Pamětníkem dnů, kdy ČR »byla vstoupena« do NATO, je někdejší člen vlády Miloše Zemana Ivan David. Svěřil se se svými vzpomínkami na okamžiky, kdy se česká vláda nacházela pod tlakem velitelství NATO, aby souhlasila s přelety bombardérů letících na Jugoslávii před 20 lety, jen pár dnů po vstupu ČR do Aliance. Poté, co Zeman, nyní ve funkci prezidenta, uznal tento týden, že zmíněný souhlas byl chybou, je David rád, že jeho tehdejší menšinový postoj (spolu s Eduardem Zemanem a Vladimírem Špidlou, kteří ve vládě také hlasovali proti přeletům) se ukázal jako správný.

Lepší než atomový hřib

Výsměchu se na demonstraci dočkal pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který v úterý po celý den prostřednictvím hlášení v metru vyjadřoval radost ze členství ČR v NATO. Na tento jeho aktivistický počin poukázal Milan Neubert (SDS) sarkastickými slovy »lepší primátor Hřib než atomový hřib«.

Anti-NATO happening v Ostravě. FOTO - (za)

Za Komunistický svaz mládeže promluvil na akci Wilhelm Feigl. Uvedl, že NATO spolu s EU představuje v současnosti největší překážku společenského pokroku, kdy jeho síly »podporují zájmy euroamerické oligarchie, velkokapitalistů, na úkor nás všech«. Odmítáním členství v NATO demonstrujeme především za zájmy českých pracujících - míní mladý komunista - které se neliší od zájmů iráckých, syrských, ruských či amerických pracujících. »Naším společným zájmem je svět bez válek, mír, prosperita a rovnocenné přátelství mezi národy.«

Starší generace umí číst mezi řádky, mladí méně

Na mítinku vystoupila také spisovatelka Lenka Procházková, jež reprezentovala spolek Nezávislá média, a mluvčí SPaS z občanské iniciativy Ne základnám Eva Novotná, která akci moderovala. »Když před lety vznikla iniciativa Ne základnám, dokázala svým apelem proti umístění amerického radaru získat pozornost a probudit ostražitost české veřejnosti. Dnes se varující informace šíří mnohem obtížněji, protože mediální prostor je kontrolovanější,« připustila Procházková. »Starší generace, která má z dob normalizačního zpravodajství vypěstovaný odpor k cenzuře a umí číst mezi řádky, si však povětšinou dokáže obraz o stavu současného světa sestavit. Působí paradoxně, že spíš mladým lidem, trávícím na internetu dlouhé hodiny, mnohdy chybí čas vyhledávat ‚různobarevné‘ informace a tvořit si z nich mozaiku odlišnou od té oficiální černobílé.«

Mítink uzavřel komunistický publicista Josef Skála, jenž přešel od 12. března 1999 k 15. březnu 1939, černé skvrně dějin českého národa. Tehdy jsme se stali obětí Mnichova a »nyní nás strkají do otěží těch, kteří Mnichov způsobili«. Podle Skály je nebezpečné obkličovat jadernou velmoc, čímž ohrožujeme vlastní bezpečnost a sami se měníme v možný odvetný terč. Války vedené v cizím zájmu mohou provokovat fanatismus a mohou se vrátit v podobě krvavé pomsty. Ve svém přesvědčení musíme vytrvat a nenechat se zastrašit »kafemlýnkem mainstreamu«, zakončil Skála.

Anti-NATO happening v Ostravě

Zhruba šest desítek občanů se sešlo na protestním happeningu k 20. výročí vstupu naší země do NATO v Ostravě na porubské Hlavní třídě. Kromě vystoupení řečníků zavítaly na happening, podle sdělení předsedy MěV KSČM Martina Jurošky, také osoby, které stály u rozpoutání válek nebo je alespoň podporovaly. Byli to G. W. Bush, T. Blair, N. Sarkozy, M. Albrightová, Václav Havel či Miloš Zeman. »Přivítali jsme je, připomněli jim, co v minulosti říkali a dělali, a pak se s nimi zase rozloučili,« řekl naší redakci Juroška. Akci pořádala ostravská organizace KSČM.

(mh)