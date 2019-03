Tak jsme v tom už 20 let…

Už dvacet let jsme součástí Severoatlantické aliance. Máme být na co pyšní. Hned pár dní po vstupu jsme byli donuceni účastnit se bombardování Jugoslávie, při kterém zahynulo přes dva a půl tisíce civilistů. Stali jsme se součástí spolku, který rozvrátil Libyi, Afghánistán, Irák. Jsme to ale chlapáci.

Podívejme se na to, jaký dopad tyto války měly. Rozbité státy, škody za stovky miliard dolarů a vlny lidí, kteří se rozutekli do jiných států. A do kterých? No do těch evropských. USA takhle zabije dvě mouchy jednou ranou. Nejenom že získá nerostné bohatství z rozvrácených států, ale zároveň oslabí pozici Evropy na světové scéně. A to je fajn. Protože oslabená Evropa = dobrá Evropa.

Když se bavíme o NATO, nesmíme se zapomenout optat, kdy přesně to bylo naposledy, co se postavilo za zájmy Evropy nebo Evropské unie. Protože zatím to vypadá tak, že Severoatlantická aliance hájí především zájmy Spojených států, které ji ostatně financují ze všech členských států nejvýrazněji.

Tato aliance o sobě tvrdí, že je obranná, tedy že má chránit členské státy v případě útoku. Do dneška ale neexistuje jediný případ, kdy k tomu NATO bylo využito. Jediné, k čemu je dobré, k ukojení tajných přání USA vlastnit většinu nerostného bohatství válčících států a být tak jedinou opravdovou velmocí. A proto je na čase udělat za tímhle svinstvem tlustou čáru a z NATO jednoduše vystoupit.

Andrej BÓNA, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)