Je něco shnilého ve státě...

Piráty vedená pražská radnice podpořila, jak jsme se dozvěděli z médií, iniciativu Hlasu pro Tibet, jakéhosi sdružení několika tzv. nezávislých organizací, jež také v minulých dnech svolalo demonstraci před čínským velvyslanectvím, a vyvěsilo na radnici tibetský prapor. Nebyla sama. I jiné radnice vedené pravicovými stranami se chovaly stejně. Podobný účel, podpořit protičínské tibetské emigrantské hnutí, mělo i shromáždění, které se sešlo v počtu – podle České televize – dvou set účastníků (podle jednoho z přítomných asi stovky), aby vyslechlo projev pražské radní Hany Marvanové a exministra Bursíka volajících »po svobodě Tibetu«. To, že vlastně jde o návrat, pokud by se tak stalo v případě, že Čína se Tibetu vzdá, což je pochopitelně nemyslitelné, o návrat země do feudálních až otrokářských poměrů, nikomu z nich nevadilo.

V těch samých dnech nám ČT odvysílala informaci o tom, že izraelský premiér Netanjahu vystoupil s projevem, v němž prohlásil, že Izrael je stát Židů a nikoho jiného. Ani o palestinských územích, které si vojensky jeho země kontroluje a na nichž staví bez souhlasu palestinské samosprávy své osady, se nezmínil. Já jsem se v té souvislosti ptal, proč pražská radnice nevyvěsila při výročí zahájení války v Palestině palestinskou vlajku, proč se nekonalo podobné shromáždění před izraelskou ambasádou, která dosud, ani po mnoha a mnoha letech, nedodržela rezoluce Rady bezpečnosti a OSN týkající se důsledků zdejších válek?

Paní Marvanová a pan Bursík by se jistě podobné akce rádi účastnili. A mohli by se sejít i k odsouzení saúdského režimu, který dodnes, ač se jeho občané mohou chlubit užíváním nejmodernější evropsko-americké techniky, zachovává zvyky patřící do středověku, kde ženy jsou stále druhořadými obyvateli země a je možné vraždit z pokynu těch nejvyšších kruhů. Věřím, že i sem by Marvanová s Bursíkem rádi přišli. Anebo tzv. lidská práva mají své limity a lze je využívat jen někdy a proti někomu? A kritizovat se smějí jen ti, co nepatří mezi naše přátele a přátele našich přátel? Pak je »něco shnilého ve státě dánském«, pardon mezi tzv. ochránci svobod a dodržování lidských práv, s Dány to nemá nic společného.

Jaroslav KOJZAR