Ilustrační FOTO - Pixabay

SR: ministerstvo obrany odmítlo peníze z USA. Zatím

Slovenské ministerstvo obrany v pondělí odmítlo nabídku Spojených států amerických na poskytnutí desítek milionů eur na modernizaci leteckých základen v zemi. Mluvčí ministerstva Danka Capáková to zdůvodnila tím, že související dohoda s USA by ohrozila suverenitu země.

Koalice ale není v názoru na postup ministerstva obrany jednotná, ministerstvo zahraničí upozornilo »na ohrožení důvěryhodnosti« Slovenska a na to, že podobnou dohodu s USA neodmítla žádná jiná členská země NATO. Peníze nabídl Washington v rámci Evropské iniciativy odstrašování (EDI), jež má podle tvrzení USA »podpořit obrannou způsobilost« především v zemích na východním křídle NATO. Projekt EDI poprvé představil v roce 2016 tehdejší prezident Spojených států Barack Obama na summitu NATO a podobné nabídky jako Slovensko dostaly i jiné země. Slovenské ministerstvo obrany loni uvedlo, že USA vyčlenily Slovensku 46 milionů dolarů (1,05 miliardy korun), podle informací slovenského tisku šlo nakonec o 105 milionů dolarů (2,4 miliardy korun).

Trojský kůň

»Nabídka Spojených států byla zaměřena na budování zařízení, které slouží prioritně pro rozmístění příslušníků americké armády, vojenské techniky a materiálu. Žádným způsobem neodpovídala operačním požadavkům ozbrojených sil Slovenské republiky ani požadavkům NATO,« uvedla Capáková v tiskové zprávě. Dodala, že vytvoření jakýchkoliv právních podmínek pro působení cizích vojsk na území Slovenska považuje ministerstvo za ohrožení či omezení jeho suverenity.

Slovenské ministerstvo zahraničí však v reakci uvedlo, že jednání s USA ve zmíněné záležitosti nebyla ukončena a že konečná podoba dohody závisí na slovenské straně. »SR by byla jedinou členskou zemí NATO, která odmítla takovou dohodu, což nemůže nevyvolat otázky o důvěryhodnosti naší země v očích partnerů v rámci Severoatlantické aliance,« reagovala slovenská diplomacie. A tvrdí, že nezaznamenala ohrožení suverenity těch členských států NATO, které podobnou dohodu s USA uzavřely.

Přitakávač exministr

K diplomacii se přidal i poslanec za koaliční stranu Most-Híd a exministr obrany Martin Fedor. V reakci uvedl, že postup ministerstva obrany je v rozporu s programovým prohlášením vlády. Kabinet například slíbil podporovat rozvoj obranné infrastruktury na podporu slovenské armády a spojeneckých sil. Fedor rovněž připomněl, že v souvislosti s nákupem amerických stíhaček F-16 bude muset země svá vojenská letiště přizpůsobit novým strojům. Pro využití finančního příspěvku od USA se vyslovila i nejsilnější opoziční strana Svoboda a solidarita.

Cení se jen vstřícný postoj k Západu

Nynější slovenský ministr obrany Peter Gajdoš je členem nacionalistické Slovenské národní strany (SNS), jejíž předseda a šéf parlamentu Andrej Danko a stávající vedení SNS se netají svým vstřícným postojem k Rusku. SNS také podle názoru jiných stran »již delší dobu blokuje projednání nové bezpečnostní, vojenské a obranné strategie země, kterou ještě v roce 2017 schválila vláda«. Bezpečnostní strategie třeba za případ porušení základních principů a norem mezinárodního práva označuje přičlenění části území Ukrajiny k Rusku na základě referenda - které označuje za nelegitimní, ač bylo právoplatné - na Krymu a v Sevastopolu.

Slovensko až v posledních letech začalo zvyšovat výdaje na armádu a modernizovat její zastaralou techniku. Bratislava nadále neplní závazek vynakládat na obranu alespoň dvě procenta výkonu ekonomiky, jak to pro ni vyplývá z členství v NATO. Dvě procenta v poslední době diktátorsky vymáhá americký prezident Donald Trump.

Lajčák: Lži a spekulace

Na dřívější vyjádření ministerstva obrany, jež se rozhodlo nepokračovat v jednáních s USA o čerpání peněz na rekonstrukci slovenských vojenských letišť a zdůvodnilo to vytvářením právních podmínek pro působení cizích vojsk v zemi, reagoval v úterý šéf slovenské diplomacie Miroslav Lajčák. Slovensko nejedná ani nejednalo s USA o trvalé přítomnosti amerických vojáků na slovenském území, řekl podle veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS). Podle Lajčáka všechny informace o možnosti usazení vojáků USA na Slovensku jsou lži a účelové spekulace. Ministerstvo obrany uvedlo, že v případě podepsání příslušné dohody s USA by se vytvořil precedent, který by umožňoval působení cizích vojsk na území Slovenska. Podle slovenské ústavy ale souhlas s působením zahraničních vojáků v zemi dává pouze vláda nebo parlament, a to v závislosti na typu mise.

Rusové a MiG-29

Bývalý ředitel pro vyzbrojování na slovenském ministerstvu obrany Stanislav Szabo RTVS řekl, že v roce 2008 Slovensko bez podmínek přijalo od USA peníze na rekonstrukci armádního letiště Sliač. Součástí tehdejší koalice byla i Slovenská národní strana, která se nyní k americké nabídce staví odmítavě a která navrhla členem vlády nynějšího ministra obrany Petera Gajdoše.

MiG-29. FOTO - wikipedia commons

Na letecké základně Sliač na středním Slovensku však působí i ruští technici, a to kvůli skutečnosti, že slovenská armáda využívá letadla MiG-29 ruské výroby. Loni Slovensko podepsalo smlouvu o nákupu nejmodernější verze amerických stíhaček F-16, ale do jejich dodání bude Bratislava v příštích letech prodlužovat životnost části migů.

Volání po odvolání

Nejsilnější opoziční strana Svoboda a solidarita vybídla premiéra Petera Pellegriniho, aby kvůli odmítnutí zmíněného finančního příspěvku od USA ve výši 105 milionů dolarů navrhl odvolání Gajdoše z funkce ministra obrany. Podle RTVS ministerstvo obrany odmítlo americkou nabídku bez vědomí ministerského předsedy i ministra zahraničí.

(ava, čtk)